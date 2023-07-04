Госфильмофонд России запустил подкаст «Открытый архив»

В рамках празднования своего 75-летия Госфильмофонд России раз в месяц будет выпускать научно-популярный подкаст «Открытый архив». Его главная задача — сделать фонд доступным не только для узкого сообщества, ученых и исследователей, но и для всех, кто интересуется кино. Ведущие постараются приоткрыть двери в хранилище, показать оригинальные материалы из коллекции и осветить некоторые события из истории главного киноархива страны, уточняет пресс-служба Госфильмофонда.
фото: пресс-служба Госфильмофонда России
Ведущие подкаста — научная сотрудница Госфильмофонда Дарья Горбач и историк кино Кирилл Горячок — вместе с гостями исследуют тайны киноархива. Через документы и воспоминания они знакомят зрителя с историей кино и его создателями, рассказывая простым языком о сложных, но очень важных этапах кинопроцесса.
Гостями первого выпуска «Как я (не) стал киноведом?» стали историк кино Максим Семенов и глава департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко. Вместе с ведущими они обсудили, что такое киноведение, почему и при каких обстоятельствах каждый из гостей выбрал эту редкую профессию.
Госфильмофонд России — основной архив отечественных кинофильмов, входит в число особо ценных объектов культурного наследия. Коллекция насчитывает свыше 100 тысяч кинолент, а также порядка 500 тысяч единиц хранения — от плакатов и фотографий до литературных сценариев и монтажных листов.
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