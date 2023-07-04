Подведены итоги Форума регионального кинематографа «Новый вектор», прошедшего с 28 июня по 1 июля в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, выступившего организатором мероприятия совместно с Правительством и Кинокомиссией Калининградской области, а также с автономной некоммерческой организацией «Фестивальная дирекция».
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
В форуме приняли участие представители органов федеральной и региональной власти, первые лица кинокомпаний, продюсерских центров, отраслевых объединений, журналисты и т.д. Среди них директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель Совета Фонда поддержки регионального кинематографа Лариса Солоницына, председатель кинокомиссии Красноярского края Василий Нелюбин, заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Алексей Бочаров и и.о. генерального директора «Роскино» Екатерина Наумова.
Форум собрал на своей площадке около 200 экспертов киноотрасли из более чем 40 регионов России, а также Беларуси, Венгрии, Ирана, Италии, Кыргызстана, Узбекистана. Всего мероприятия посетило около 500 человек офлайн и более девяти тысяч онлайн. В дни работы форума прошло более десять дискуссий, проведено около десяти мастер-классов от представителей «Роскино», Института развития интернета, компаний СТВ, «Телеальянс», шесть презентаций и Q@A сессий, а также состоялись Питчинг региональных киностартапов и бесплатные показы более 50 фильмов регионального производства. Свои приветствия участникам направили президент России Владимир Путин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. На церемонии открытия «За вклад в развитие регионального кинематографа» посмертно был награжден Кирилл Разлогов. Фильмом открытия стал «Чудомобиль» Валентины Коровниковой.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
Деловую программу составила Конференция региональных кинокомиссий. Участие в ней приняли представители кинокомиссий из 25 регионов страны. Они обсудили спектр тем, наиболее актуальных на сегодняшний день. В их числе – совершенствование нормативно-правовой базы, укрепление сотрудничества на межрегиональном и федеральном уровнях, развитие системы кинообразования и подготовка кадров, организация локейшн-туров и прочие компоненты, составляющие оптимальное развитие киноотрасли в регионах. Важнейшим событием также стала презентация региональных киностудий, в которой приняли участие 17 компаний, действующих в сфере кинематографа. По словам их представителей, «Новый вектор» стал первым мероприятием, собравшим региональные киностудии для того, чтобы они продемонстрировали свои проекты и открыто обсудили возможности и ограничения, сложившиеся на данный момент. В ходе one-on-one meetings партнеры продолжили обсуждение в кулуарной обстановке. Перспективы взаимодействия бизнеса и киноотрасли оценили спикеры панельной дискуссии «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России». Участники поделились мнением относительно того, какой контент может быть интересен инвесторам и как выстраивать с ними конструктивное взаимодействие.
Технологические возможности киноиндустрии обсудили на Питчинге региональных стартапов – участники рассмотрели девять проектов цифровых решений, потенциально применимых в области кинопроизводства и медиапотребления. Лауреатами питчинга стали приложение с ИИ для поиска подходящих кинолокаций LocationFinder, электронная кинохлопушка, генератор и ридер таймкода Imslate и анимационный образовательный контент для детей с открытым миром «Метавселенная "Нейроны"». Возможности взаимодействия с аудиторией с помощью социально значимого контента были представлены на дискуссионной сессии «Социально-преобразующий контент. Новые смыслы. Новое время» и в рамках презентации конкурса социальной рекламы «Хорошая история», который стартует осенью этого года при поддержке Фонда президентских грантов.
фото: пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа
Представители наиболее цитируемых изданий страны поделились советами по ведению информационной кампании для продвижения фильмов, обсудили проблему взаимодействия кинопроизводителей, рекламных служб и СМИ, а также практики зарубежных компаний. В рамках форума были представлены новые мультимедийные проекты – «Кинокарта России» и «Русский док: история и современность», получившие поддержку ИРИ. Гости и жители Светлогорска посетили бесплатные кинопоказы фильмов регионального производства страны. В течение трех дней работы форума в театре эстрады «Янтарь Холл» было показано более 50 документальных и игровых кинолент. По итогам форума была представлена резолюция с предложениями и рекомендациями участников. В заключительный день, 1 июля, участники отправились в локейшн-тур, где ознакомились с островом Канта, Музеем изобразительных искусств, комплексом зданий бывшей психиатрической лечебницы Алленберг, поселком Железнодорожным и портом.
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