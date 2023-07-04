Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград»

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4 июля Подведены итоги Форума регионального кинематографа «Новый вектор» Мероприятие прошло с 28 июня по 1 июля в Калининградской области

4 июля Госфильмофонд России запустил подкаст «Открытый архив» В рамках празднования своего 75-летия главный киноархив страны раз в месяц будет знакомить зрителей с историей кино и раскрывать тайны хранилища