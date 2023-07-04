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Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград»

4 июля
2023 год

Новости кино >>
4 июля 2023

В Петербурге и Ленинградской области начались съемки военно-патриотической ленты Владимира Шевелькова «Не видя преград». Фильм производства кинокомпании «Планета кино» приурочен к 80-летию снятия блокады и освобождению Ленинграда, уточняет пресс-служба картины.

Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград»
фото: пресс-служба фильма

Сюжет основан на реальных событиях, а драматические события войны и подвиги героев будут изображены с неожиданного ракурса, который продюсеры фильма Иван Евменьев и Дмитрий Кабановский пока держат в секрете, но утверждают: такого зрители еще никогда не видели.

«Наша задача — вернуть утраченную память. Рассказ будет идти о забытых страничках, которые никем не освещались, об этих событиях, фактах. Я сам вырос в семье военного, но совсем недавно узнал об этой удивительной истории и бесстрашных людях. Это вызов и режиссеру, и всем нам», — признается Кабановский.

Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград»
фото: пресс-служба фильма

Чтобы добиться исторической достоверности в ходе подготовки картины создатели сняли несколько документальных фильмов, посвященных войне: «Они слышали смерть», «Не ради славы…», «Запрещенный прием. Размышления об Асадове…» и «Псков. Полет со знаменем победы».

«Мы хотим, чтобы фильм получился максимально достоверным, искренним. Мы делаем кино об истории для молодых и стараемся говорить современным языком: мы будем использовать компьютерную графику, активно работать со звуком. Это не просто очередной фильм о войне, это события, которые происходили на самом деле. Конечно, мы что-то добавили, раскрасили, сделали более динамичным, но самое главное, что в основе — судьбы реальных людей. Из многих судеб мы выбрали истории трех друзей, они проявили себя в тяжелейшие годы, они верили, что могли что-то изменить, в этом их вклад в историю нашей страны», — говорит Владимир Шевельков.

Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград»
фото: пресс-служба фильма

Главные герои будущей ленты – совсем юные люди, в чьи жизни внезапно врывается война. Их роли исполнят молодые актеры, которых отбирали несколько месяцев из сотен кандидатов в Москве, Петербурге, Белорусии: Владислав Несин, Денис Хохрин, Лолита Таборко и Антон Кутынов. Компанию им составят Юрий Назаров, Наталья Щукина и Алексей Парасевич. Фильм планируют снять за 35 смен, а его релиз следует ожидать следующей весной к майским праздникам. Создатели уверены, что картина будет оценена по достоинству не только российским, но и зарубежным зрителем, а для молодой аудитории эта история станет настоящим откровением.
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Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград» фотографии
Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград» фотографии
Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград» фотографии
Владимир Шевельков приступил к съемкам военно-патриотической ленты «Не видя преград» фотографии
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