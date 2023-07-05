Семья Букиных вернется на ТНТ

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Сериал «Dомашнего» расскажет о борьбе бывших подруг за сердце одного мужчины

Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз»

Фильм приурочен к 80-летию снятия блокады и освобождению Ленинграда

Учительница музыки Дарья Урсуляк отправится на поиски пропавшего ребенка в драме «Сын»

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«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

В юности актриса хотела стать историком искусств, но после двух лет учёбы в Европе вернулась в Россию