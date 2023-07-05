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Семья Букиных вернется на ТНТ

5 июля
2023 год

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5 июля 2023

Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет сериал «Букины», который станет продолжением успешного проекта «Счастливы вместе» о Геннадии Букине и его семье. К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин, сообщает пресс-служба телеканала.

Семья Букиных вернется на ТНТ
фото: «Счастливы вместе»

В центре сюжета сериала – екатеринбургское семейство Букиных. И что бы ни происходило в их доме, герои то и дело доказывают, что все же любят друг друга и, несмотря на мелкие ссоры и неурядицы, остаются крепкой семьей.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023-м году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно, на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам — от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, ведь зрители этого так ждали! Это будет уже другая история: не стерильно ситкомовская, а более тонкая и объемная – в духе времени. Но все такая же уютная и обаятельная – как и наши герои», – поделился Виктор Логинов.

Производством проекта занимается телеканал ТНТ совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» («Бедный олигарх», «Ресторан по понятиям»). В сериале «Букины» будет 10 эпизодов.
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