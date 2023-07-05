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Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу»

5 июля
2023 год

Новости кино >>
5 июля 2023

В Москве стартовали съемки полнометражного комедийного фильма «Найти папу» с Зоей Бербер, Владимиром Гуськовым и Александрой Урсуляк в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету Аня (Бербер) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Близкие привыкли, что мама всегда дома и заботится о них. Муж Саша (Гуськов) пропадает на работе и восхищается успешной начальницей, а дети воспринимают заботу мамы как должное. Однажды, обидевшись на неуместную выходку Саши, Аня решает уйти от него вместе с детьми, найти работу и жить самостоятельно. Получается у нее не все и не сразу. В это время дети мечтают вернуть прежнюю «добрую» маму и, пользуясь приложением для знакомств, устраивают кастинг женихов, чтобы найти маме другого мужа, а себе — нового папу.

В семейной комедии также сыграют Наталья Земцова, Никита Тарасов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов и другие.

Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Автором сценария и режиссером картины выступает Евгения Юстус, ученица Николая Лебедева. «Найти папу» — ее дебют в полнометражном кино. «Мне хотелось написать и снять историю, которую было бы интересно смотреть всей семьей, чтобы каждый зритель мог найти своего героя и свой смысл. Для меня этот фильм, в первую очередь, о том, как важно понимать друг друга, ценить заботу, внимание, любовь своих близких и отвечать им взаимностью. В жизни зачастую происходит так, что ценить мы начинаем только тогда, когда теряем. Только лишившись кого-то, мы осознаем насколько много для нас значил этот человек», — отметила Юстус.

За производство картины отвечают онлайн-кинотеатр START, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и кинокомпания «Вита Актива».
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Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу» фотографии
Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу» фотографии
Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу» фотографии
Образцовая домохозяйка Зоя Бербер уходит от мужа в комедии «Найти папу» фотографии
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