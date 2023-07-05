Дни африканской культуры и кино откроет фильм-призер минувшего Каннского кинофестиваля

Дни африканской культуры и кино, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июля, откроет фильм «Омен», отмеченный призом за лучший дебют в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале этого года. Дни африканской культуры и кино — первый киносмотр в России, где будет представлена культура Африки во всем ее многообразии. Мероприятие входит в программу Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия-Африка, сообщает пресс-служба фестиваля Дни африканской культуры и кино.
фото: К/ф «Омен»
Режиссером «Омен» выступил бельгийский рэпер Балоджи родом из Конго. Балоджи снял кино о своей этнической родине, это тонкий и магнетический портрет континента, в котором сливается христианская вера и языческие культы, городские легенды и черная магия. В рамках фестиваля состоится российская премьера картины. Показ пройдет 25 июля в киноцентре «Ленфильм», регистрация по ссылке.
Помимо фильма открытия, фестиваль представляет часть кинопрограммы, в которую вошли дерзкие и новаторские картины из разных стран континента: от хитов Каннского кинофестиваля до культовых кинолент независимых студий с бюджетом 200 долларов, от ярких доков про локальную киноиндустрию до советской кинохроники.
Так, гостям смотра будет представлена документальная работа «Нолливуд: кое-что из ничего» нигерийского режиссера Абба Макама о киноиндустрии в Лагосе, которую мы знаем как Нолливуд – индустрии, которая производит до 50 фильмов в неделю и является второй в мире (после Болливуда и до Голливуда) по количеству производимых кинопроектов. Кроме того, зрители смогут увидеть классическую документальную картину 1966 года «Ритмы Африки» о первом Всемирном фестивале африканского искусства в Дакаре.
фото: К/ф «Атлантика»
Из художественных картин программы «Истории о жу-жу» – фильм коллектива Surreal16, который создает авторское кино, отличающееся от поточной продукции Нолливуда. Картина рассказывает три истории о магии жу-жу, основанные на нигерийском фольклоре и городских легендах. Фильмы коллектива Surreal16 с восторгом принимают на ведущих мировых кинофестивалях вот уже несколько лет. Также в программе дебютная работа француженки сенегальского происхождения Мати Диоп «Атлантика», которая получила Гран-при Каннского кинофестиваля в 2019 году. Картина считается одной из важнейших в истории сенегальского кино, а Мати Диоп стала первой темнокожей женщиной, претендовавшей на высшую награду Каннского кинофестиваля и получившей Гран-при этого киносмотра.
Кроме того, в рамках фестиваля Дни африканской культуры и кино пройдут фотовыставки, концерты африканских исполнителей, тематические лекции и поэтический вечер. Попасть на все показы и мероприятия можно бесплатно — по регистрации на сайте фестиваля. Она откроется за две недели до начала смотра.
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