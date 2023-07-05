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Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым

5 июля
2023 год

Новости кино >>
5 июля 2023
Завершились съемки детективной драмы «Пальцы», режиссерами которой выступили Павел Иванов и Олег Сабитов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где состоится премьера сериала.

Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым
фото: Пресс-служба НТВ

1996 год. Пятеро друзей – Виталик (Марк-Малик Муршкин), Даня (Роман Ленков), Костя (Даниил Муравьев), Юра (Андрей Дудников) и Андрей (Артем Иванов) всегда были вместе – как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Однажды они становятся свидетелями бандитской разборки, которую устроил местный бандит Мальборо (Роман Евдокимов) вместе с другими местными рэкетирами. Оружие, шальные деньги и прочая бандитская романтика находят отклик в сердцах простых 14-летних шубинских подростков из 90-х.

«Мне нравится играть персонажей, которые находятся в пограничных состояниях, этим меня Мальборо и зацепил: он постоянно борется с прорывающимся изнутри обиженным, слабым, затравленным ребенком. Его тяга к насилию спровоцирована тем, что только так он может доказать себе и миру, что он сильный, что он уже вырос и никто ему не указ. В этой злобе и зависти он застрял настолько глубоко, что даже если и остался в нем какой-то свет, то, когда он пытается вырваться наружу, Мальборо его воспринимает как слабость и тушит на корню. В начале истории он еще запутавшийся пацан, но по мере развития сюжета, постепенно осознавая свою безнаказанность, он полностью отдается своему темному началу. И это начинает проносить ему удовольствие. Будет интересно посмотреть, как Алексей Барабаш разовьет персонажа с такими вводными. Уверен, у ребят получилось сделать это круто, потому что и режиссёр, и вся команда много времени уделяли проработке персонажей и подробно подходили к разбору каждой сцены и линий в целом», — отметил Роман Евдокимов.

Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым
фото: Пресс-служба НТВ

2015 год. Андрей (Василий Бриченко) приезжает в родной Шубинск, чтобы встретиться с девушкой Асей, которую он любит еще со школы, и уговорить ее уехать с ним в Москву. В то время, как Андрей и его друзья-одноклассники отдыхают на встрече выпускников, в Шубинске происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). Выясняется, что стреляли в него из того же пистолета, что и 19 лет назад, только тогда покушение совершил 14-летний Андрей. В 90-е оружие было надежно спрятано, и о его местонахождении никто, кроме самих «Пальцев», все эти годы не знал. Но теперь главные герои выросли, у каждого свои проблемы, к которым теперь добавляется и взаимное недоверие: кто же из них взял пистолет и зачем снова стреляли в Мальборо?

Также в актерский состав сериала вошли Павел Кузьмин, Александр Зарядин, Андрей Михалев, Олег Чернов, Мария Романова, Ксения Борисова, Екатерина Семенова, Иван Лаврухин и другие.
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Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым фотографии
Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым фотографии
Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым фотографии
Завершились съемки детектива «Пальцы» с Алексеем Барабашем и Романом Евдокимовым фотографии
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