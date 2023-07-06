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Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023

6 июля
2023 год

Новости кино >>
6 июля 2023
С 1 по 4 июля в выставочном центре Los Angeles Convention Center (Калифорния) прошел Anime Expo — 2023 — крупнейший ежегодный фестиваль, объединяющий поклонников и представителей индустрии: эксклюзивные презентации, уникальные выставки, мировые премьеры и выступления крупнейших создателей. Мы собрали пять наиболее обсуждаемых событий с грандиозного мероприятия.

Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023


Компания Warner Bros. Japan и Wit StudioАтака титанов», «Семья шпиона») объявили о создании оригинального аниме-сериала «Отряд Самоубийц из другого мира» (Suicide Squad ISEKAI). В тизере засветились известные персонажи DC: Харли Квин, Джокер и Аманда Уоллер. Руководит проектом Эри ОсадаГотика», «Буря потерь: Истребление цивилизации»), за скрипт отвечают Таппэй НагацукиВиви: Песнь флюоритового глаза») и Эйдзи УмэхараЛегенды Хало»), а за дизайн персонажей — Акира Амано Психопаспорт») и Наото ХосодаПовелитель тьмы на подработке»). Все это — под аккомпанемент Кэнъитиро СуэхироПерерождение дяди»).



Также студия CloverWorks, известная такими хитами, как «Семья шпиона» (совместно с Wit), «Эта фарфоровая кукла влюбилась» и «Хоримия», показала тизер и анонсировала продолжение мрачной комедии о «Темном дворецком» Себастьяне Михаэлисе. Над сериалом работают: режиссер Кэндзиро ОкадаМартовский лев», «История финала»), сценарист Хироюки ЁсиноКод Гиас: Восставший Лелуш», «Импульс мира»), чардиз Юми СимидзуСиний экзорцист», «Невиданный цветок») и композитор Рё КавасакиДля тебя, Бессмертный», «Убийца романтики»). Себастьяна и Сиэль все так же озвучивают Дайсукэ Оно (Сэйсу Ханда из «Баракамона») и Маая Сакомото (Хрона из «Пожирателя душ»). Релиз четвертого сезона состоится когда-то в 2024 году.



Панти и Стокинг возвращаются стараниями студии TriggerКиберпанк: Бегущие по краю», «Убей или умри»), выкупившей у GainaxФури-Кури», «Евангелион») права на сериал «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз». Возрождать аниме о тандеме милых падших ангелов, пытающихся вернуться к божьей благодати, будет творческая группа оригинального сериала: режиссер Хироюки Имаиси, сценарист Хироми Вакабаяси и дизайнер персонажей Сигэто Кояма.



«Нежити не повезло», наконец, разжился новым трейлером (первый показали на декабрьском ивенте Jump Festa 2023; его у нас можно посмотреть с русскими субтитрами). Сериал от студии David ProductionПламенная бригада пожарных», «Клетки за работой») стартует в октябре этого года.



А премьера аниме-адаптации веб-новеллы корейского автора Чхугона «Поднятие уровня в одиночку» намечена на зиму. Студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя: в любви как на войне», «Мастера Меча Онлайн») представила сэйю протагониста Джина Ву Сона — его озвучит Тайто Бан (Аманэ Фудзимия из «Ангела по соседству», Союз из «Доктора Стоуна»). Новый проморолик тоже показали.



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Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023 фотографии
Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023 фотографии
Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023 фотографии
Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023 фотографии
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