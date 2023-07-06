Джокер, темный дворецкий и пресвятой Подвяз: главные новости Anime Expo — 2023

С 1 по 4 июля в выставочном центре Los Angeles Convention Center (Калифорния) прошел Anime Expo — 2023
— крупнейший ежегодный фестиваль, объединяющий поклонников и представителей индустрии: эксклюзивные презентации, уникальные выставки, мировые премьеры и выступления крупнейших создателей. Мы собрали пять наиболее обсуждаемых событий с грандиозного мероприятия.
Компания Warner Bros. Japan
и Wit Studio
(«Атака титанов
», «Семья шпиона
») объявили о создании оригинального аниме-сериала «Отряд Самоубийц из другого мира
» (Suicide Squad ISEKAI). В тизере засветились известные персонажи DC: Харли Квин, Джокер и Аманда Уоллер. Руководит проектом Эри Осада
(«Готика
», «Буря потерь: Истребление цивилизации
»), за скрипт отвечают Таппэй Нагацуки
(«Виви: Песнь флюоритового глаза
») и Эйдзи Умэхара
(«Легенды Хало
»), а за дизайн персонажей — Акира Амано
(«Психопаспорт
») и Наото Хосода
(«Повелитель тьмы на подработке
»). Все это — под аккомпанемент Кэнъитиро Суэхиро
(«Перерождение дяди
»).
Также студия CloverWorks
, известная такими хитами, как «Семья шпиона» (совместно с Wit), «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» и «Хоримия
», показала тизер и анонсировала продолжение мрачной комедии о «Темном дворецком
» Себастьяне Михаэлисе. Над сериалом работают: режиссер Кэндзиро Окада
(«Мартовский лев
», «История финала
»), сценарист Хироюки Ёсино
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Импульс мира
»), чардиз Юми Симидзу
(«Синий экзорцист
», «Невиданный цветок
») и композитор Рё Кавасаки
(«Для тебя, Бессмертный
», «Убийца романтики
»). Себастьяна и Сиэль все так же озвучивают Дайсукэ Оно
(Сэйсу Ханда из «Баракамона
») и Маая Сакомото
(Хрона из «Пожирателя душ
»). Релиз четвертого сезона состоится когда-то в 2024 году.
Панти и Стокинг возвращаются стараниями студии Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Убей или умри
»), выкупившей у Gainax
(«Фури-Кури
», «Евангелион
») права на сериал «Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
». Возрождать аниме о тандеме милых падших ангелов, пытающихся вернуться к божьей благодати, будет творческая группа оригинального сериала: режиссер Хироюки Имаиси
, сценарист Хироми Вакабаяси
и дизайнер персонажей Сигэто Кояма
.
«Нежити не повезло
», наконец, разжился новым трейлером (первый показали на декабрьском ивенте Jump Festa 2023
; его у нас можно посмотреть с русскими субтитрами). Сериал от студии David Production
(«Пламенная бригада пожарных
», «Клетки за работой
») стартует в октябре этого года.
А премьера аниме-адаптации веб-новеллы
корейского автора Чхугона
«Поднятие уровня в одиночку
» намечена на зиму. Студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя: в любви как на войне
», «Мастера Меча Онлайн
») представила сэйю протагониста Джина Ву Сона — его озвучит Тайто Бан
(Аманэ Фудзимия
из «Ангела по соседству
», Союз из «Доктора Стоуна
»). Новый проморолик тоже показали.
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