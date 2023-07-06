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Бен Аффлек преследует Уильяма Фихтнера в эксклюзивном отрывке из «Гипнотика» Роберта Родригеса

6 июля
2023 год

Новости кино >>
6 июля 2023
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из детективного экшн-триллера Роберта Родригеса «Гипнотик».



Цель жизни главного героя картины, детектива Дэнни Рурка, – найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.

Бен Аффлек преследует Уильяма Фихтнера в эксклюзивном отрывке из «Гипнотика» Роберта Родригеса

Главную роль в фильме исполнил Бен Аффлек. Компанию ему составили Уильям Фихтнер, Алиса Брага, Джей Ди Пардо, Джефф Фэйи и Джеки Эрл Хэйли.

В российский прокат «Гипнотик» вышел сегодня, 6 июля.
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