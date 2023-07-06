Бен Аффлек преследует Уильяма Фихтнера в эксклюзивном отрывке из «Гипнотика» Роберта Родригеса

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из детективного экшн-триллера Роберта Родригеса
«Гипнотик
».
Цель жизни главного героя картины, детектива Дэнни Рурка, – найти пропавшую дочь. Параллельное расследование серии преступлений, совершенных при необъяснимых обстоятельствах, все глубже погружает Рурка в ирреальность происходящего и ставит под сомнение все его принципы и убеждения. Заручившись поддержкой одаренного экстрасенса Дианы Круз, Дэнни вступает в смертельно опасное противостояние за гранью реальности с единственным человеком, кто может дать ему ключ к поиску дочери.
Главную роль в фильме исполнил Бен Аффлек
. Компанию ему составили Уильям Фихтнер
, Алиса Брага
, Джей Ди Пардо
, Джефф Фэйи
и Джеки Эрл Хэйли
.
В российский прокат «Гипнотик» вышел сегодня, 6 июля.
обсуждение >>