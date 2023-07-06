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Фонд «Кинопрайм» создал новый фестиваль актуального российского кино

6 июля
2023 год

Новости кино >>
6 июля 2023
В России появится новый фестиваль актуального российского кино. «Маяк» сосредоточит свое внимание на авторском кино, уточняется на официальном сайте смотра.

Задачей фестиваля заявлены обозначение ориентиров для кинематографистов и перспектив развития отрасли с помощью лучших работ и новых имен, которых выберут профессионалы. Заявку на участие можно подать здесь с 10 июля до 4 августа. Фильмы, отобранные в конкурс, назовут в начале сентября, тогда же станет известно о составе жюри.


Фестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября в формате профессионального форума и соберет на своей площадке представителей киноиндустрии и СМИ, посвященных кино. Программа будет состоять из конкурса отечественных полнометражных игровых фильмов и деловых мероприятий. В конкурсе примут картины, ранее не показывавшиеся в России. Организатором «Маяка», который планируют проводить ежегодно, выступает Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм», продюсером — исполнительный директор фонда Антон Малышев, программным директором — кинокритик и куратор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин, а куратором деловой программы — директор по взаимодействию с индустрией компании Яндекс Ксения Болецкая. Символом смотра послужит маяк, главная достопримечательность Геленджика.

Геленджик в последние годы стал новой точкой притяжения российских кинематографистов, поскольку в нем проводятся съемки при содействии кинокомиссии Краснодарского края и работает Черноморская киностудия. Городу также прочат «роль нового курортного и культурного центра российского черноморского побережья».
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№ 1
Pumpkin   6.07.2023 - 14:35
ого, в Геленджике - ну это кстати весьма интересный выбор города. Он как бы казался каким-то таким невзрачным, а все-таки может и прикольно даже читать далее>>
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