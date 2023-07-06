Николай Фоменко, Борис Щербаков и Игорь Петренко снимаются в фильме про игрока «Спартака» Фёдора Черенкова

По словам председателя Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва, выступающего генеральным продюсером ленты, «дан старт очень серьезному и первому самостоятельному проекту продюсерского центра "Сделано в "Дело". Мы задумали фильм о великом футболисте, о человеке, который олицетворяет своей игрой, своим отношением к профессиональным обязанностям и к людям целую эпоху. Благодаря Фёдору Черенкову миллионы мальчишек пришли в футбол, полюбили футбол и остались преданы этому виду спорта всю жизнь. К нашей картине уже неподдельный интерес не только у профессионалов и критиков, но и у огромной армии болельщиков. Мы делаем фильм для всей страны: не только для тех, кто любит футбол и помнит Фёдора Черенкова, но для тех, кому важно понимать, что такое дружба, взаимная поддержка и Команда с большой буквы, о том, как надо побеждать. Побеждать, в том числе себя – вопреки обстоятельствам, вопреки сложностям со здоровьем. Картина о том, как можно снискать действительно всенародную славу своей игрой, скромностью и отношением к делу».
По сюжету народный любимец, лучший футболист страны Фёдор Черенков, переживает не лучший период в своей жизни. Единственное, что удерживает его от отчаяния, – мечта сыграть на Чемпионате мира. Но главный тренер сборной в последний момент отцепляет его из команды. Фёдор всерьез задумывается о завершении карьеры, но ради своей семьи и болельщиков он возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.
фото: пресс-служба фильма
Главную роль исполнит Станислав Румянцев. «Мандраж, конечно, есть, волнение. Я для себя определил, что мои собственные страхи и волнения – все-таки такая личность, легенда – соотносятся с нашим сценарием. И я понимаю, что, чем больше я буду переживать, чем более требовательным я буду к себе, тем лучше выйдет роль. Потому что сам Фёдор нервничал и боялся подвести команду. При всей своей скромности, он был настоящим бойцом, с большим сердцем, наполненным любовью ко всему миру. Мы постараемся передать его боевой характер и внутренний стержень. Это история о том, как он побеждает самого себя и свои страхи, про то, что нужно бороться и идти до конца, не предавая себя», — рассказал актер.
Румянцев и сам с детства занимается спортом: футбол, коньки, ролики, сноуборд, единоборства, даже байдарочный спорт. Правда, немного растерял форму, в основном, из-за ковидного периода, однако сейчас нормализует питание и активно занимается с тренером: пять-шесть раз в неделю в спортзале.
фото: пресс-служба фильма
«По сценарию я понял, что очень большая работа проделана. Я никогда не играл исторических личностей, и поэтому для меня это огромная ответственность», — говорит Борис Щербаков, исполнитель роли Николая Петровича Старостина.
Дублерами актеров во время съемок спортивных сцен заявлены профессиональные спортсмены, выступавшие на различных уровнях, включая футболистов «Спартака» и сборной России. Тренирует киноигроков олимпийский чемпион Александр Генрихович Бородюк, десять лет проработавший тренером футбольной сборной и состоявший в штабе Гуса Хиддинка.
Съемки фильма пройдут в узнаваемых локациях столицы, среди которых ВДНХ, район Таганки и виды на знаковые сталинские высотки – МГУ и дом на Котельнической набережной. Съемочная группа также отправится в Беларусь, где в Гомеле удалось найти аутентичную детско-юношескую спортивную школу, почти не изменившуюся за прошедшие десятилетия, а недалеко от Минска строятся аналоги спортивной базы «Спартака» и сборной в Новогорске. На этих стадионах и на арене в Минске планируют проводить съемки всех матчей, а позднее адаптировать их с помощью компьютерной графики.
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