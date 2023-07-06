Александр Петров и Виктор Добронравов сыграют главные роли в фантастическом фильме «Кракен»

Александр Петров
и Виктор Добронравов
сыграют главные роли в фантастическом приключенческом фильме «Кракен
», производством которого занимается Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
. Об этом на питчинге лидеров Фонда кино сообщил режиссер картины Николай Лебедев
.
Проект уже не в первый раз представлен на питчинге Фонда кино, однако ранее режиссером был заявлен Алексей Сидоров
. Сейчас картина выходит на финальный этап подготовки, съемки, по словам продюсера Леонида Верещагина
, начнутся через 2-2,5 месяца.
По сюжету картины, российский ракетный подводный крейсер пропадает в Гренландском море во время выполнения секретной задачи. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) как раз и командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище Кракен.
обсуждение >>