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Александр Петров и Виктор Добронравов сыграют главные роли в фантастическом фильме «Кракен»

6 июля
2023 год

Новости кино >>
6 июля 2023

Александр Петров и Виктор Добронравов сыграют главные роли в фантастическом приключенческом фильме «Кракен», производством которого занимается Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Об этом на питчинге лидеров Фонда кино сообщил режиссер картины Николай Лебедев.

Александр Петров и Виктор Добронравов сыграют главные роли в фантастическом фильме «Кракен»

Проект уже не в первый раз представлен на питчинге Фонда кино, однако ранее режиссером был заявлен Алексей Сидоров. Сейчас картина выходит на финальный этап подготовки, съемки, по словам продюсера Леонида Верещагина, начнутся через 2-2,5 месяца.

По сюжету картины, российский ракетный подводный крейсер пропадает в Гренландском море во время выполнения секретной задачи. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) как раз и командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище Кракен.
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