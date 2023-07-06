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Премьера сериала «Разрешите обратиться» с Андреем Гальченко состоится 20 июля

6 июля
2023 год

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6 июля 2023

В онлайн-кинотеатре Иви 20 июля состоится премьера всех серий супергеройской экшен-комедии «Разрешите обратиться» производства продюсерской компании «Среда». Главные роли исполнили Андрей Гальченко, Даня Киселёв, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник, уточняет пресс-служба платформы.

Премьера сериала «Разрешите обратиться» с Андреем Гальченко состоится 20 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам режиссера сериала Ильи Ермолова, «безусловно, молодой каст — это глоток свежего воздуха для проекта. Талантливые артисты с горящими глазами, жаждущие попробовать себя в новых ролях, — это здорово. На площадке с ними происходит настоящих обмен энергией. Самое ценное в работе с молодыми актерами — это возможность видеть, как на твоих глазах рождается что-то новое: артист играет не то, что он играл уже сотню раз, не идет по проторенной дорожке, а впервые пробует что-то здесь и сейчас. Это и есть настоящее чудо на съемочной площадке».

Главный герой Гоша Котов с детства мечтает стать таким же крутым полицейским, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает зараженная собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем. Что остается в Котове неизменным — его острое чувство справедливости. С этого момента Гоша начинает активно бороться с преступностью, а также решать свои личные проблемы. Главному герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила — это большая ответственность.

Премьера сериала «Разрешите обратиться» с Андреем Гальченко состоится 20 июля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«В начале истории Гоша служит в полиции, куда он пошел по стопам своего легендарного отца. Добрый, наивный, законопослушный парень оказывается белой вороной, изгоем, предметом насмешек, потому что то, во что он верит, и на чем был воспитан — нежизнеспособно в этом городе, который полностью погряз в болоте бандитизма, коррупции и страха. Но все меняется в один момент. Для меня эта история про то, может ли один человек защищать свои идеалы и мечты, когда все вокруг принуждает его от них отказаться. Это история про становление личности. Про то, что вырастить в себе "героя" может каждый из нас. И как, сражаясь со Злом, мы можем стать Злом еще большим», — говорит Андрей Гальченко.

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Павел Гусев и художник-постановщик Андрей Белан. Продюсерами выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец и Василий Балашов.



«Мой герой, Дэн, — главный антагонист в этой истории. Вернувшись с Гоа, он решает воспользоваться положением отца-мэра и навести свои порядки на заводе "Молот", что и приводит в итоге к череде сверхъестественных событий. Уверен, зрителю будет интересно наблюдать, как разворачиваются сразу несколько сюжетных линий и как меняются герои. И, конечно, надеюсь, что наша необычная история поможет зрителю убедиться, что доброе сердце куда мощнее любых суперспособностей», — рассказал Даня Киселёв.
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№ 1
Pumpkin   6.07.2023 - 16:01
ну как-то последнее время Иви вообще не особенно как -то радует какими то хорошими новинками... все у них совершенно обычно и не особенно то интересно( читать далее>>
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