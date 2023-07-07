Виолетта Давыдовская получит «Право на измену»

Главная героиня гинеколог-репродуктолог Ольга – «сапожник без сапог». Она помогла многим женщинам обрести счастье материнства, но сама не может забеременеть от любимого мужа – у пары генетическая несовместимость. Павел воспитал сына Ольги от первого брака, но одержим идеей завести собственного ребенка. Очередная попытка ЭКО оказывается удачной – Павел счастлив, но Ольга заболела и беременность под угрозой.
«Мне нравится, что в моей героине есть интересное сочетание: с одной стороны – она любящая жена, мечтающая о ребенке, а с другой – карьеристка, которая ставит себе четкие цели и идет к ним. Она сильная женщина, в чем-то даже жесткая, и в то же время очень мягкая и трогательная», — говорит Виолетта Давыдовская.
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