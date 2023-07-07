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Виолетта Давыдовская получит «Право на измену»

7 июля
2023 год

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7 июля 2023

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Право на измену» с Виолеттой Давыдовской и Алексеем Анищенко, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Виолетта Давыдовская получит «Право на измену»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня гинеколог-репродуктолог Ольга – «сапожник без сапог». Она помогла многим женщинам обрести счастье материнства, но сама не может забеременеть от любимого мужа – у пары генетическая несовместимость. Павел воспитал сына Ольги от первого брака, но одержим идеей завести собственного ребенка. Очередная попытка ЭКО оказывается удачной – Павел счастлив, но Ольга заболела и беременность под угрозой.

«Мне нравится, что в моей героине есть интересное сочетание: с одной стороны – она любящая жена, мечтающая о ребенке, а с другой – карьеристка, которая ставит себе четкие цели и идет к ним. Она сильная женщина, в чем-то даже жесткая, и в то же время очень мягкая и трогательная», — говорит Виолетта Давыдовская.

В мелодраме также снялись Софья Фадеева, Кристина Арабина, Денис Юров, Наталья Печерская и другие. Режиссером выступил Евгений Татаров.
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