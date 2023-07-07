Константин Стрельников начинает поиски серийного убийцы в детективе «Ночной»

В Москве начались съемки детективного сериала «Ночной», в основу которого частично легла история «ангарского маньяка». В центре сюжета – майор Жерехов, который берется за расследование так называемого «дела Невидимки» и начинает поиски серийного убийцы. О старте съемок сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
Майор Жерехов (Константин Стрельников) – опытный оперативник и начальник отделения полиции в Муроме. У него есть жена, которая мечтает переехать в Москву, но Жерехов против. На этой почве в семье часто возникают конфликты: если бы не дочь, то давно бы развелись. К тому же, у него тайный роман со следователем Иволгиной (Алина Астровская). Именно она в свободное от работы время расследует дело, которого, по мнению Жерехова, не существует. Иволгина убеждена, что пять девушек, пропавших в разных районах Владимирской области, – жертвы серийного убийцы. Она настаивает на том, что нужно открывать дело, но Жерехов категорически против – нет ни тел, ни улик. Но Иволгина не отступает и продолжает заниматься этим делом, которое для себя называет «делом Невидимки». Лишь после череды событий на службе и в личной жизни и гибели близкого человека Жерехов понимает, что дело Иволгиной самое что ни на есть настоящее и в области орудует серийный убийца.
«Сериал «Ночной» рассказывает о серийном убийце, прототипом которого частично стал «ангарский маньяк» Михаил Попков. Он виновен в более чем 80 убийствах, которые совершал на протяжении почти 20 лет. Жертвами стали женщины, которые, по мнению маньяка, были морально падшими, с низкой социальной ответственностью. В сериале будет не так много экшн-сцен, мы фокусируем внимание именно на героях. Но, несмотря на это, все равно прибегаем к помощи каскадеров, нам важно, чтобы никто из актеров не пострадал», — говорит режиссер проекта Алан Дзоциев.
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