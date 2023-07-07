Омар Алибутаев стал личным водителем Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Стартовали съемки семейной комедии «Омар в большом кино» режиссера Дмитрия Грачева. Полнометражное продолжении веб-сериала о приключения дагестанца в Москве выйдет в кинотеатральный прокат и в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
В продолжении истории Омар (Омар Алибутаев) устраивается на работу водителем в семью и между делом становится няней девочки Анфисы. На первый взгляд кажется, что она живет в раю: у родителей много денег, а дом похож на музей и обладает искусственным интеллектом. На самом деле, брак ее матери (Татьяна Арнтгольц) и отца (Марк Богатырев) трещит по швам, а сама Анфиса всячески старается помешать их разводу, вытворяя немыслимые вещи. У главного героя есть свои причины терпеть выходки несносной девочки: ему нужен роскошный дом, чтобы изобразить из себя миллионера перед родственниками, которые вот-вот приедут из Дагестана. Тем временем ранее уволенный гувернер семьи Валерий (Михаил Башкатов) задумал коварный план, который может разрушить жизни всех вовлеченных в него людей.
«У «Омара в большом городе» удивительный и уникальный путь: стартуя как любительский веб-сериал, проект дорос до полнометражного фильма. Как продюсеры мы рады работать над проектом для семейной аудитории и снимать кино о самых главных жизненных ценностях – семье, любви, настоящей дружбе, для которой не помеха разница в возрасте или даже взглядах. «Омар в большом кино» сохранит все то, за что зрители полюбили проект, – добрый юмор, жизнелюбие главного героя, теплую интонацию. Но еще наше кино приобретет новые интонации авантюрной комедии», — говорит продюсер фильма Максим Филатов.
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