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Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко»

7 июля
2023 год

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7 июля 2023

Стартовали съемки драмеди «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым в главных ролях. Проект пополнит линейку оригинальных сериалов Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главная героиня сериала — 33-летняя Рита (Аглая Тарасова) — работает на телевидении и производит впечатление успешной девушки. Однако на самом деле работа не приносит ей удовольствия, семьи и друзей нет, не говоря о мужчине. Одиночество Риты скрашивает только чучело хорька, которое она держит на почетном месте в съемной квартире. К тому же, она узнает, что из-за раннего климакса у нее остался последний шанс забеременеть, сделав ЭКО. Безжалостный диагноз, казалось бы, должен окончательно убить все надежды Риты на счастье. Но именно он становится отправной точкой к ее исцелению, избавлению от страхов и поиску настоящей любви.

«Моя героиня замкнутая, недоверчивая, одинокая, но при этом очень добрая, просто израненная внутри. Сериал будет параллельно показывать жизнь взрослой Риты и жизнь моей героини в детстве. И зритель будет вместе с Ритой проживать ее травмы детства, разбираться в ее взаимоотношениях с семьей и понимать, почему она выросла такой. Так что в сериале присутствуют нотки психоанализа, но при этом там очень много юмора, где-то даже на грани абсурда. Я думаю, что за всем этим будет интересно наблюдать», — отмечает Аглая Тарасова.

В проекте также примут участие Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Ирина Богданова, Виктор Логинов, Алина Ходжеванова, Елена Морозова, Геннадий Масленников, Елизавета Гончаренко и другие.

Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Для меня этот проект очень личный, я писала его на основе своей личной истории и истории своей семьи, у всех героев есть прототипы – мои родные. Мы очень тщательно подходили к кастингу, ювелирно отбирали артистов на роли, в соответствии в характером их прототипов. В сериале поднимается много важных проблем, ключевая из которых – влияние детства человека на его взрослую жизнь. Для меня важно подать серьёзные темы через призму иронии и юмора. Чтобы зритель увидел «свет в конце тоннеля», понял, что решение проблемы есть всегда. Надеюсь, что эта история станет терапевтической не только для меня», — говорит Юлия Лысова, режиссер и автор сценария проекта.

Съемки сериала «Морозко» пройдут в Москве и Подмосковье и продлятся до конца лета. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko в 2024 году.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Dima111   7.07.2023 - 15:31
Такое вроде уже снимали. Очень насущная тема. Но мне кажется, что столько фильмов на эту тему нет смысла делать. У каждого ведь все индивидуально. А тема с эко у многих болезненная. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   7.07.2023 - 15:26
не слишком оригинально, но в целом и не слишком даже нудно. А вот Ефремову с усами прям как-то совсем не идет, они его не украшают ахахаха читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко» фотографии
Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко» фотографии
Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко» фотографии
Аглая Тарасова решает заморозить эмбрион в драмеди «Морозко» фотографии
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