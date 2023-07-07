Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо»

В сети появился дублированный трейлер семейной приключенческой драмы «Белая птица: Новое чудо
» режиссёра Марка Форстера
(«Кристофер Робин
»). Это спин-офф приквел фильма «Чудо
», который вышел на экраны в 2017 году. Фильм основан на мировом бестселлере Р. Дж. Паласио
и рассказывает о семье Джулиана Олбанса — мальчика, которого исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом.
Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.
«Иногда жизнь дает нам редкую и прекрасную возможность вдохновлять и повышать человеческий дух просто рассказывая истории, и я искренне надеюсь, что этот фильм сделает именно это
, — поделился режиссёр. — «Белая птица. Новое чудо» — история о силе доброты и ее способности расти в геометрической прогрессии. Этот фильм занимает особое место в моем сердце. Я безмерно благодарен за возможность стать частью этого творческого путешествия. Совместные усилия всех участников, начиная от книги Р.Дж. Паласио и блестящего сценария, до преданных делу актерам сделали этот опыт поистине вдохновляющим
».
Ведущие роли в картине исполнили Хелен Миррен
, Джиллиан Андерсон
, Орландо Швердт
, Ариэлла Глейзер
, Брайс Гейзар
, Оливия Росс
, Джон Бубняк
, Стюарт МакКуэрри
, Филип Ленковски
, Исай Голан
и другие.
В российский прокат «Белая птица: Новое чудо
» выйдет 15 ноября.
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