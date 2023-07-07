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Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо»

7 июля
2023 год

Новости кино >>
7 июля 2023
В сети появился дублированный трейлер семейной приключенческой драмы «Белая птица: Новое чудо» режиссёра Марка ФорстераКристофер Робин»). Это спин-офф приквел фильма «Чудо», который вышел на экраны в 2017 году. Фильм основан на мировом бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о семье Джулиана Олбанса — мальчика, которого исключили из школы за жестокое обращение с Огги Пуллманом.


Джулиана исключили из школы за травлю одноклассника. Узнав об этом, бабушка мальчика, которая не любит вспоминать свое прошлое, решает поделиться с внуком историей своей молодости в оккупированной Франции. Тогда ее жизнь спасли только доброта и мужество почти незнакомого ей юноши, которого также донимали в школе одноклассники. Невероятная история из прошлого может повлиять на настоящее самым неожиданным образом.

Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо»

«Иногда жизнь дает нам редкую и прекрасную возможность вдохновлять и повышать человеческий дух просто рассказывая истории, и я искренне надеюсь, что этот фильм сделает именно это, — поделился режиссёр. — «Белая птица. Новое чудо» — история о силе доброты и ее способности расти в геометрической прогрессии. Этот фильм занимает особое место в моем сердце. Я безмерно благодарен за возможность стать частью этого творческого путешествия. Совместные усилия всех участников, начиная от книги Р.Дж. Паласио и блестящего сценария, до преданных делу актерам сделали этот опыт поистине вдохновляющим».

Ведущие роли в картине исполнили Хелен Миррен, Джиллиан Андерсон, Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер, Брайс Гейзар, Оливия Росс, Джон Бубняк, Стюарт МакКуэрри, Филип Ленковски, Исай Голан и другие.

В российский прокат «Белая птица: Новое чудо» выйдет 15 ноября.
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Белая птица: Новое чудо

фотографии >>
Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо» фотографии
Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо» фотографии
Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо» фотографии
Хелен Миррен делится историей из своего прошлого в оккупированной Франции в трейлере фильма «Белая птица: Новое чудо» фотографии
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