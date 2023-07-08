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Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

8 июля
2023 год

Новости кино >>
8 июля 2023

Долгих шесть лет не было вестей о «Тетради дружбы Нацумэ» (не считая полнометражки), но намедни студия Shuka91 день») объявила о работе над седьмым сезоном. Подробности о продолжении культового сёдзё еще предстоит выведать, а пока лишь известно, что чардиз, сценарист, композитор и режиссер, работавшие над предыдущим сезоном, вернутся к обязанностям. Нетфликсовский эксклюзив «Плутон» по манге Наоки УрасавыМонстр»), переосмыслившего легендарного «Астробоя» Осаму Тэдзуки, будет состоять из восьми эпизодов по 60 минут. Аниме уже давно заглядывает на крайне престижный мультипликационный фестиваль в Анси, но не ограничивается им одним: Международный смотр в Оттаве включил в программу две японские короткометражки — «Самый жаркий Токио» Михо Кидогути и «Сияние в воде» Кагами Хоноки. В честь выхода 106 танкобона манги «Ван-Пис» официальный YouTube-канал бесконечного сёнэна поделился специальным ретро-промороликом под трек ютуберши Мори Каллиопе и композитора-диджея Кэнмоти Хидэфуми.


В возрасте 62 лет скончался мангака Хитоси Ёсиока, прославившийся «Безответственным капитаном Тайлором» (печальное событие произошло еще в январе, но за пределы Японии проникло только недавно). Издательство Kodansha объявило, что в октября по манге Ёситоки Оимы «Форма голоса» в столице Японии покажут мюзикл. Видеоигровая студия Capcom неожиданно объявила о коллаборации файтинг-хита Street Fighter с полнометражным аниме «Семья шпиона — Код: Белый»: о каким именно сотрудничестве идет речь, пока неясно, но мы надеемся на Йор Форджер в качестве гостевого бойца шестой части. В минувший четверг игре с дополненной реальностью Pokemon GO стукнуло семь лет. В честь праздника студия Niantic подготовили множество бонусов для пользователей, включая дополнительные призы со стадионов, ежедневную ротацию карманных чудовищ и возвращение ветки заданий Masterwork Research с новым шайни-покемоном в качестве награды. Празднование продлится до 12 июля.

Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о самых значимых анонсах прошедшей Anime Expo 2023 или новом сезоне «Адского рая»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

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Финальный 12-й эпизод популярного сериала «Магия и мускулы», основанного на манге Хадзимэ Комото, закончился анонсом второго сезона. Сдаст ли Мэш Бёрндэд судьбоносный экзамен Истонской магической академии, мы узнаем в январе 2024 года, а пока ждем подробностей и смотрим трейлер.


В волшебном мире, где каждый наделен магическими способностями, обычный паренек Мэш Бёрндед — ошибка природы. Никакими чародейскими способностями боженька его не наградил, и, чтобы избежать жестоких репрессий со стороны властей, юноша тайно проживает с отцом в лесу, усердно тренируясь и наращивая мускулы. Когда его существовании перестает быть тайной, Мэш оказывается перед выбором: добыть титул Божественного провидца в магической академии, уповая на одни лишь кулаки и недюжинную силу, или умереть.

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Романтическая манга Су Мориситы «Любовь с кончиков пальцев» получит аниме-адаптацию. Есть тизер с подробностями о креативной группе и актерском составе. Премьера состоится в январе 2024 года.


Юки Итосэ не слышит с рождения. Однажды она попадает в неловкую ситуацию, но ее выручает выпускник университета Ицуми Наги — полиглот, мечтающий о путешествиях. К сожалению, жестовым языком юноша не владеет. Случайная встреча в подземке может стать началом большой любви, но получится ли у пары выразить зарождающиеся друг к другу чувства?

Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

Постановкой трогательного сёдзё займется Юта МураноФестиваль мечты», «Скрытые вещи») на студии Ajia-doВласть книжного червя», «Инцидент Кэмоно»), над сценарием работает Ёко ЁнайямаДолой безделье!», «Тусовщик Кунмин»), персонажей разрабатывает Касуми СакаиТигр и кролик», «Хвост Феи»), а музыкальное сопровождение сочинит Юкари ХасимотоУ Коми проблемы с общением», «Тада не может влюбиться»). Юки озвучит Сумирэ Морохоси (Эмма из «Обещанного Неверленда», Хинами Фуэгути из «Токийского гуля»), а сэйю Ицуми станет Ю Миядзаки (Дайго Сасэ из «Клуба стрельбы из лука», Луис Блэкуэлл из «Академии ведьмочек»).

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В марте 2024-го кинотеатры Японии увидят нового «Дораэмона». 43-й фильм кодомо-франшизы выйдет с подзаголовком «Симфония Земли Нобиты».

Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

Нобита и его безухий роботизированный друг Дораэмон отправятся в новое приключение, развернув грандиозную музыкальную кампанию по спасению Земли от кризиса. Режиссерское кресло вновь займет Кадзуаки Имаи, чей фильм «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты» стал самым кассовым за всю историю полнометражных похождений киберкота, а оригинальный сценарий напишет Тэруко УцумиТак сложно любить отаку», «Клуб белых воротничков»). Озвучивать Дораэмона и Нобиту Ноби, как и прежде, будут Васаби Мидзута (Аманда Шарлота из «Ван-Писа», Гозэн из «Алхимического оружия») и Ёсико Ота (Лео из «Императора джунглей»).

Читать «Египетские боги» — очаровательное аниме для детей и их родителей
И еще немного отголосков с прошедшего Anime Expo 2023. В рамках мероприятия состоялась премьера спешла «Судьба/Странная подделка: Шёпот рассвета», после чего анонсировали, что часовой эпизод разрастется в анимационный сериал. Производством уже занимается студия A-1 PicturesЛикорис Рикойл», «Город, в котором меня нет»). Дата выхода пока неизвестна.


Ранобэ Рёго НаритыДюрарара!!», «Шумиха!»), выросшее из шуточного первоапрельского рассказа, повествует о ходе фальшивой Войны за Святой Грааль в американском городе Сноуфилд, штата Невада. Организация магов, не связанная с Лондонской ассоциацией, решила скопировать ритуал в Фуюки, но попытка удалась лишь частично, что повлекло необратимые изменения.

Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

«Судьба/Странная подделка: Шёпот рассвета» снял Сюном Энокидо (эпизоды «Человека-бензопилы») и Такахито Сакадзуме (ключевая анимация в «Рейтинге короля») по сценарию Дайсукэ ОхигасиАо Аси», «Дворянство»), персонажей придумывал Юкэй ЯмадаИдолмастер»), а композитором выступил Хироюки СаваноАтака титанов», «Пузырь»).

Читать 24 аниме-премьеры лета
Анонсированный в ноябре прошлого года фильм «Рождение Китаро: Тайна Щелкунчика» от студии Toei AnimationКулак Северной Звезды», «Первый слэм-данк»), приуроченный к 100-летию знаменитого мангаки Сигэру Мидзуки, выйдет на экраны кинотеатров 17 ноября.


Предстоящее аниме расскажет о проклятой японской деревне эпохи Сёва, поведает тайну рождения мальчика-ёкая Китаро и разоблачит главный секрет его отца Мэдамы Оядзи.

Читать «Воровка-камикадзе Жанна» — революционное аниме той же студии
Бонус: видео о том, как идет работа над грядущим кукольным сериалом «Покемон: Консьерж».



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Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю фотографии
Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю фотографии
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