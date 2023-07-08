Восемь часов «Плутона», борьба за Священный Грааль и робокот против кризиса: главные новости аниме за неделю

Долгих шесть лет не было вестей о «Тетради дружбы Нацумэ» (не считая полнометражки), но намедни студия Shuka («91 день») объявила о работе над седьмым сезоном. Подробности о продолжении культового сёдзё еще предстоит выведать, а пока лишь известно, что чардиз, сценарист, композитор и режиссер, работавшие над предыдущим сезоном, вернутся к обязанностям. Нетфликсовский эксклюзив «Плутон» по манге Наоки Урасавы («Монстр»), переосмыслившего легендарного «Астробоя» Осаму Тэдзуки, будет состоять из восьми эпизодов по 60 минут. Аниме уже давно заглядывает на крайне престижный мультипликационный фестиваль в Анси, но не ограничивается им одним: Международный смотр в Оттаве включил в программу две японские короткометражки — «Самый жаркий Токио» Михо Кидогути и «Сияние в воде» Кагами Хоноки. В честь выхода 106 танкобона манги «Ван-Пис» официальный YouTube-канал бесконечного сёнэна поделился специальным ретро-промороликом под трек ютуберши Мори Каллиопе и композитора-диджея Кэнмоти Хидэфуми.
В возрасте 62 лет скончался мангака Хитоси Ёсиока, прославившийся «Безответственным капитаном Тайлором» (печальное событие произошло еще в январе, но за пределы Японии проникло только недавно). Издательство Kodansha объявило, что в октября по манге Ёситоки Оимы «Форма голоса» в столице Японии покажут мюзикл. Видеоигровая студия Capcom неожиданно объявила о коллаборации файтинг-хита Street Fighter с полнометражным аниме «Семья шпиона — Код: Белый»: о каким именно сотрудничестве идет речь, пока неясно, но мы надеемся на Йор Форджер в качестве гостевого бойца шестой части. В минувший четверг игре с дополненной реальностью Pokemon GO стукнуло семь лет. В честь праздника студия Niantic подготовили множество бонусов для пользователей, включая дополнительные призы со стадионов, ежедневную ротацию карманных чудовищ и возвращение ветки заданий Masterwork Research с новым шайни-покемоном в качестве награды. Празднование продлится до 12 июля.
В волшебном мире, где каждый наделен магическими способностями, обычный паренек Мэш Бёрндед — ошибка природы. Никакими чародейскими способностями боженька его не наградил, и, чтобы избежать жестоких репрессий со стороны властей, юноша тайно проживает с отцом в лесу, усердно тренируясь и наращивая мускулы. Когда его существовании перестает быть тайной, Мэш оказывается перед выбором: добыть титул Божественного провидца в магической академии, уповая на одни лишь кулаки и недюжинную силу, или умереть.
Юки Итосэ не слышит с рождения. Однажды она попадает в неловкую ситуацию, но ее выручает выпускник университета Ицуми Наги — полиглот, мечтающий о путешествиях. К сожалению, жестовым языком юноша не владеет. Случайная встреча в подземке может стать началом большой любви, но получится ли у пары выразить зарождающиеся друг к другу чувства?
Нобита и его безухий роботизированный друг Дораэмон отправятся в новое приключение, развернув грандиозную музыкальную кампанию по спасению Земли от кризиса. Режиссерское кресло вновь займет Кадзуаки Имаи, чей фильм «Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты» стал самым кассовым за всю историю полнометражных похождений киберкота, а оригинальный сценарий напишет Тэруко Уцуми («Так сложно любить отаку», «Клуб белых воротничков»). Озвучивать Дораэмона и Нобиту Ноби, как и прежде, будут Васаби Мидзута (Аманда Шарлота из «Ван-Писа», Гозэн из «Алхимического оружия») и Ёсико Ота (Лео из «Императора джунглей»).
Ранобэ Рёго Нариты («Дюрарара!!», «Шумиха!»), выросшее из шуточного первоапрельского рассказа, повествует о ходе фальшивой Войны за Святой Грааль в американском городе Сноуфилд, штата Невада. Организация магов, не связанная с Лондонской ассоциацией, решила скопировать ритуал в Фуюки, но попытка удалась лишь частично, что повлекло необратимые изменения.
обсуждение >>