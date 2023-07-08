Дана Абызова, Максим Линников и Софья Ардова сыграли в мелодраме «Постучись в мою калитку»

По словам Даны Абызовой, ее «героиня, цепляясь за близких людей, понимает, что главная опора для нее – она сама. Постепенно она обретает стержень и становится сильной женщиной. А с этой силой в ее жизнь приходит все, о чем она мечтала – настоящая любовь и счастье».
Мини-сериал расскажет про Настю, которая с трудом выбравшись из череды несчастий — болезни и смерти мамы, предательства жениха и потери квартиры — купила чудесный, хоть и слегка заброшенный домик в деревне. Но он оказался с сюрпризом в виде владельца – бывшего следователя Артёма, несправедливо осужденного по ложному обвинению. Выяснилось, что героиню обманули нечистоплотные риелторы. Настя и Артём объединяются, чтобы добиться справедливости и найти свое счастье.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Несмотря на тяжелую судьбу моего героя, на то, что ему никто не помог, когда он нуждался, он не озлобился и смог остаться человеком. Он умеет оставлять все прошлое в прошлом. Благодаря этому качеству жизнь дарит ему надежду на лучшее будущее», — поведал о своем персонаже Максим Линников.
За визуальную составляющую мелодрамы отвечают оператор Геннадий Немых, художник-постановщик Андрей Трещинский, художник по костюмам Кристина Егорова и художник по гриму Алёна Астапчик. Сценарий написала Юлия Лемарк.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Моя героиня – не глупая и наивная девушка. Она действительно очень любит своего мужчину и верит в то, что он изменится, перестанет ее обманывать. Возможно, в этом ее ошибка, но я считаю, что эти чувства смогут спасти их отношения. Если между людьми есть любовь, то вместе они способны на все», — считает Софья Ардова.
«При всех негативных качествах моего героя, я вижу его хорошим человеком, который любит свою жену. Он запутался, он болен, но ему очень повезло, что рядом есть семья, люди, которые помогают ему. Исполняя эту роль, мне не хотелось оправдывать Игоря, мне хотелось показать, что люди оступаются и это нормально», — говорит Пётр Романов.
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