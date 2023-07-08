Исполнилось 60 лет Дмитрию Певцову

Сегодня, 8 июля, исполнилось 60 лет заслуженному и народному артисту РФ, супругу
Ольги Дроздовой
, популярному советскому и российскому актеру театра и кино
Дмитрию Певцову
.
Дмитрий Анатольевич
родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача. В 1985-м окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), где учился на курсе
Ирины Судаковой
и
Лидии Князевой
. С 1986-го по 1987-й проходил солдатскую службу в
Театре Советской Армии
. Несколько лет проработал в
Театре на Таганке
. С 1991-го — актер «
Ленкома
». Участвовал в записи диска «Поют актеры "Ленкома"» и рок-оперы
Павла Смеяна
«Слово и дело». Играл в спектаклях
Театра Луны
«Ночь нежна» и «Чарли Ча», антрепризе «Адриенна» и мюзиклах «Метро» и «Иствикские ведьмы». На родной сцене запомнился по ролям в постановках «
Безумный день, или Женитьба Фигаро
», «
Мистификация
» и «
Юнона и Авось
».
Кинокарьеру начал в качестве каскадера в исторической картине
Станислава Ростоцкого
и
Кнута Андерсена
«
И на камнях растут деревья
». На телевидении дебютировал в трехсерийной экранизации пьесы Артура Копита «
Конец света с последующим симпозиумом
», поставленной
Татьяной Лиозновой
в середине 80-х. В 1989-м появился в качестве Якова Сомова в адаптации повести Максима Горького «
Мать
», снятой
Глебом Панфиловым
. В 1990-м вышли две знаменитые картины с Певцовым — фэнтези
Юрия Мороза
«
Подземелье ведьм
» с
Сергеем Жигуновым
в главной роли и криминальный боевик
Александра Муратова
«
По прозвищу "Зверь"
» по книге
Виктора Доценко
. На съемках фильма
Алексея Рудакова
«
Алиса и букинист
» он познакомился со своей будущей женой Ольгой Дроздовой, с которой впоследствии неоднократно снимался вместе.
фото: кадр из фильма «Жмурки»
На счету актера 70 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «
Мафия бессмертна
», «
Королева Марго
», «
Графиня де Монсоро
», «
Контракт со смертью
», «
Тонкая штучка
», «
Бандитский Петербург — 2
», «
Остановка по требованию
», «
Львиная доля
», «
Попса
», «
Холостяки
», «
Гибель Империи
», «
Жмурки
», «
Турецкий гамбит
», «
В круге первом
», «
Артистка
», «
День выборов
», «
Снежный ангел
», «
Снайпер. Оружие возмездия
», «
Достоевский
», «
Земский доктор
», «
Лектор
», «
Ящик Пандоры
», «
Ангел в сердце
», «
Мой капитан
», «
Эйнштейн. Теория любви
», «
Точка взрыва
», «
Корабль
», «
Внутреннее расследование
» и «
О любви
».
В 2002-моду был ведущим реалити-шоу «Последний герой — 2», спустя два года записал сольный альбом «Лунная дорога». Весной 2009-го в дуэте с певицей
Зарой
принял участие в телепроекте «Две звезды», где занял второе место. Участвовал в кольцевых автогонках кубка Volkswagen Polo в составе команды «Спорт-Гараж». Лауреат десятка престижных наград, включая приз «Феликс», Государственную премию России, «Чайку», Премию Анатолия Ромашина, приз фестиваля в Биарице, Орден почета и Диплом им. народного артиста СССР
Бориса Тенина
«За сохранение русской классики на отечественной сцене».
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