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Исполнилось 60 лет Дмитрию Певцову

8 июля
2023 год

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8 июля 2023
Сегодня, 8 июля, исполнилось 60 лет заслуженному и народному артисту РФ, супругу Ольги Дроздовой, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Дмитрию Певцову.

Исполнилось 60 лет Дмитрию Певцову
фото: peoples.ru

Дмитрий Анатольевич родился 8 июля 1963 года в Москве в семье заслуженного тренера по пятиборью и спортивного врача. В 1985-м окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), где учился на курсе Ирины Судаковой и Лидии Князевой. С 1986-го по 1987-й проходил солдатскую службу в Театре Советской Армии. Несколько лет проработал в Театре на Таганке. С 1991-го — актер «Ленкома». Участвовал в записи диска «Поют актеры "Ленкома"» и рок-оперы Павла Смеяна «Слово и дело». Играл в спектаклях Театра Луны «Ночь нежна» и «Чарли Ча», антрепризе «Адриенна» и мюзиклах «Метро» и «Иствикские ведьмы». На родной сцене запомнился по ролям в постановках «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мистификация» и «Юнона и Авось».

Кинокарьеру начал в качестве каскадера в исторической картине Станислава Ростоцкого и Кнута Андерсена «И на камнях растут деревья». На телевидении дебютировал в трехсерийной экранизации пьесы Артура Копита «Конец света с последующим симпозиумом», поставленной Татьяной Лиозновой в середине 80-х. В 1989-м появился в качестве Якова Сомова в адаптации повести Максима Горького «Мать», снятой Глебом Панфиловым. В 1990-м вышли две знаменитые картины с Певцовым — фэнтези Юрия Мороза «Подземелье ведьм» с Сергеем Жигуновым в главной роли и криминальный боевик Александра Муратова «По прозвищу "Зверь"» по книге Виктора Доценко. На съемках фильма Алексея Рудакова «Алиса и букинист» он познакомился со своей будущей женой Ольгой Дроздовой, с которой впоследствии неоднократно снимался вместе.

Исполнилось 60 лет Дмитрию Певцову
фото: кадр из фильма «Жмурки»

На счету актера 70 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Мафия бессмертна», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Контракт со смертью», «Тонкая штучка», «Бандитский Петербург — 2», «Остановка по требованию», «Львиная доля», «Попса», «Холостяки», «Гибель Империи», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «В круге первом», «Артистка», «День выборов», «Снежный ангел», «Снайпер. Оружие возмездия», «Достоевский», «Земский доктор», «Лектор», «Ящик Пандоры», «Ангел в сердце», «Мой капитан», «Эйнштейн. Теория любви», «Точка взрыва», «Корабль», «Внутреннее расследование» и «О любви».

В 2002-моду был ведущим реалити-шоу «Последний герой — 2», спустя два года записал сольный альбом «Лунная дорога». Весной 2009-го в дуэте с певицей Зарой принял участие в телепроекте «Две звезды», где занял второе место. Участвовал в кольцевых автогонках кубка Volkswagen Polo в составе команды «Спорт-Гараж». Лауреат десятка престижных наград, включая приз «Феликс», Государственную премию России, «Чайку», Премию Анатолия Ромашина, приз фестиваля в Биарице, Орден почета и Диплом им. народного артиста СССР Бориса Тенина «За сохранение русской классики на отечественной сцене».
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