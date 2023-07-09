Ксения Роменкова, Владислав Резник и Антон Даниленко разорвут «Порочную связь»

По словам Ксении Роменковой, «эта история о женщине, которая попала в круговорот драматических событий, невольно оказавшись игрушкой в руках других людей. Но все, что с ней произошло, помогло ей разобраться в себе и понять, что для нее самое главное в жизни. И как легко можно потерять все что имеешь».
Мини-сериал поведает о Людмиле, из-за разлада с мужем попавшей в объятия молодого и привлекательного коллеги Романа. Постепенно эти отношения переросли в нечто большее, чем просто короткая интрижка, и Люде пришлось сделать выбор: порочная связь или тихая и скучная семейная жизнь. Но новому возлюбленному недостаточно внимания героини, он начинает интересоваться ее семьей: очаровывает дочь, заводит дружбу с мужем. Да и на работе Романа пророчат на место Людмилы. Понимая, что он ведет двойную игру, женщина пытается порвать эти отношения, но у любовника на этот счет свои планы.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Я думаю, что ситуация, которую мы показываем в проекте, близка очень многим людям. Она рассказывает о тех сложных взаимоотношениях в семье, которые случаются практически у 70% семейных пар. О том, как этот путь пройти, что сделать, чтобы не потерять любимого человека и найти ту искру, которая была в самом начале отношений и сохранить ее в будущем», — говорит Владислав Резник.
«В профессии актера прекрасно то, что есть возможность исследовать и примерять на себя даже самые мрачные стороны человека. Я называю это погружение в "темные воды". А Роман – один из самых ярких обитателей этих вод, с которыми мне приходилось работать. Он – коварный хищник без души», — рассказал о своем персонаже Антон Даниленко.
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