Режиссеру фильмов «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Иди и смотри» Элему Климову исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 9 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, почетного члена Британского киноинститута, выдающегося советского режиссера и сценариста Элема Климова
.
Элем Германович
родился 9 июля 1933 года в Сталинграде. В 1957-м окончил Московский авиационный институт, затем работал в молодежной редакции Всесоюзного радио и Центрального телевидения и в Московской филармонии. В 1964-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Ефима Дзигана
. Тогда же стал режиссером киностудии «Мосфильм». С 1986-го по 1988-й был первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР.
В кино дебютировал в 1959-м, сыграв Фёдора в короткометражной ленте «Ребята с нашего двора
» и поставив документальный фильм «Осторожно: пошлость». В начале 60-х снял короткометражки «Жиних
» и «Смотрите — небо
». Премьера его полнометражного игрового дебюта «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
» состоялась осенью 1964-го, а спустя год вышли «Похождения зубного врача
». Принимал участие в качестве режиссера и сценариста в киноальманахе «Фитиль
», а также вместе с Марленом Хуциевым
и Германом Лавровым
после смерти Михаила Ромма
завершил его неигровой фильм «Мир сегодня
», вышедший под названием «И все-таки я верю
». В 1970-м вышла документально-постановочная спортивная картина «Спорт, спорт, спорт
», которую он снял по сценарию своего младшего брата Германа Климова
. Спустя пять лет постановщик представил публике историческую драму «Агония
», которая в 1985-м на кинофестивале в Венеции получила приз ФИПРЕССИ.
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Сплав кошмара: невыносимый взгляд «Иди и смотри»
80-е начались для Климова с личной трагедии. В 1981-м после гибели в автокатастрофе своей жены Ларисы Шепитько
режиссер снял о ней документальную картину «Лариса
» и доснял начатый ею фильм «Прощание
». Его последняя режиссерская работа «Иди и смотри
», созданная им по сценарию, написанному в содружестве с писателем Алесем Адамовичем
, на Московском международном кинофестивале в 1985-м завоевала Золотой приз. В 1987-м сыграл самого себя в «Репетиторе
». На закате жизни постановщик работал над художественно-документальным 12-серийным кинопроектом «Спорт и кино».
Мастера не стало 26 октября 2003-го. Похоронен на первом участке столичного Троекуровского кладбища. При жизни был отмечен множеством наград, включая призы ВКФ и ВКФ спортивных фильмов.
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