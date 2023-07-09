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Режиссеру фильмов «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Иди и смотри» Элему Климову исполнилось бы 90 лет

9 июля
2023 год

Новости кино >>
9 июля 2023
Сегодня, 9 июля, исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста РФ, почетного члена Британского киноинститута, выдающегося советского режиссера и сценариста Элема Климова.

Режиссеру фильмов «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Иди и смотри» Элему Климову исполнилось бы 90 лет

Элем Германович родился 9 июля 1933 года в Сталинграде. В 1957-м окончил Московский авиационный институт, затем работал в молодежной редакции Всесоюзного радио и Центрального телевидения и в Московской филармонии. В 1964-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской Ефима Дзигана. Тогда же стал режиссером киностудии «Мосфильм». С 1986-го по 1988-й был первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

В кино дебютировал в 1959-м, сыграв Фёдора в короткометражной ленте «Ребята с нашего двора» и поставив документальный фильм «Осторожно: пошлость». В начале 60-х снял короткометражки «Жиних» и «Смотрите — небо». Премьера его полнометражного игрового дебюта «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» состоялась осенью 1964-го, а спустя год вышли «Похождения зубного врача». Принимал участие в качестве режиссера и сценариста в киноальманахе «Фитиль», а также вместе с Марленом Хуциевым и Германом Лавровым после смерти Михаила Ромма завершил его неигровой фильм «Мир сегодня», вышедший под названием «И все-таки я верю». В 1970-м вышла документально-постановочная спортивная картина «Спорт, спорт, спорт», которую он снял по сценарию своего младшего брата Германа Климова. Спустя пять лет постановщик представил публике историческую драму «Агония», которая в 1985-м на кинофестивале в Венеции получила приз ФИПРЕССИ.

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80-е начались для Климова с личной трагедии. В 1981-м после гибели в автокатастрофе своей жены Ларисы Шепитько режиссер снял о ней документальную картину «Лариса» и доснял начатый ею фильм «Прощание». Его последняя режиссерская работа «Иди и смотри», созданная им по сценарию, написанному в содружестве с писателем Алесем Адамовичем, на Московском международном кинофестивале в 1985-м завоевала Золотой приз. В 1987-м сыграл самого себя в «Репетиторе». На закате жизни постановщик работал над художественно-документальным 12-серийным кинопроектом «Спорт и кино».

Мастера не стало 26 октября 2003-го. Похоронен на первом участке столичного Троекуровского кладбища. При жизни был отмечен множеством наград, включая призы ВКФ и ВКФ спортивных фильмов.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.07.2023 - 15:21
Каждый человек слышал про Элема. Даже не обязательно было знать про его работы. Человек на слуху и сейчас. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алесь (Александр) АдамовичЕфим ДзиганГерман КлимовЭлем КлимовГерман ЛавровМихаил РоммМарлен ХуциевЛариса Шепитько
фильмы
АгонияДобро пожаловать, или Посторонним вход воспрещенЖинихИ все-таки я верюИди и смотриЛарисаПохождения зубного врачаПрощаниеРебята с нашего двораРепетиторСмотрите - небоСпорт, спорт, спортФитиль

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