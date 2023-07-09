Марион Котийяр станет Снежной королевой

Марион Котийяр
получила роль Снежной королевы в картине Люсиль Хаджихалилович
«Ледяная башня» (La tour de glace), уверяет Variety
.
События ленты разворачиваются в 1970-х, а в их эпицентре оказывается девочка-подросток Жанна, сбежавшая из своего приюта, расположенного в горной деревне. Она оказывается в Париже и находит убежище на складе, который, как оказывается, используется в качестве студии, где снимают «Снежную королеву». Звезда фильма Кристина (Котийяр) берет Жанну под свое крыло, оказывая опасное и подавляющее влияние на молодую девушку, в которой она видит себя.
Сценарий для фильма режиссер написала вместе с Джеффом Коксом
. Съемки начнутся в начале следующего года во Франции. Для Котийяр и Хаджихалилович это уже вторая совместная работа после дебюта постановщицы «Невинность
», вышедшего в 2004 году.
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