Закончились съемки «Чужого» с Кэйли Спэни

Феде Альварес
завершил в Венгрии съемки нового фильма из вселенной «Чужого
», сообщает Collider
.
Главная роль в картине закреплена за Кэйли Спэни
, а компанию ей составили Изабелла Монер
, Спайк Фирн
, Арчи Рено, Дэвид Джонсон и Эйлин Ву. Зрителям поведают о группе молодых обитателей отдаленной колонии, которым не посчастливилось познакомиться с ксеноморфами.
Сценарий написал сам Альварес. Создатель оригинала Ридли Скотт
числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century.
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