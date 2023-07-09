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Закончились съемки «Чужого» с Кэйли Спэни

9 июля
2023 год

Новости кино >>
9 июля 2023
Феде Альварес завершил в Венгрии съемки нового фильма из вселенной «Чужого», сообщает Collider.

Закончились съемки «Чужого» с Кэйли Спэни
фото: avclub.com

Главная роль в картине закреплена за Кэйли Спэни, а компанию ей составили Изабелла Монер, Спайк Фирн, Арчи Рено, Дэвид Джонсон и Эйлин Ву. Зрителям поведают о группе молодых обитателей отдаленной колонии, которым не посчастливилось познакомиться с ксеноморфами.

Сценарий написал сам Альварес. Создатель оригинала Ридли Скотт числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.07.2023 - 15:23
Чувствую получилось мягко говоря слабо. Почему надо было в Венгрию ехать ради съемок, что может быть в этой стране, чего нет в Америке. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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