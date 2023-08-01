Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?»

На официальном сайте постапокалиптического
аниме «Куда едет поезд судного дня?
», анонсированного
прошлой осенью в честь 150-летия железных дорог Японии, появился первый трейлер (ниже — с русскими субтитрами). Оригинальный сериал от студии EMT Squared
(«Любовь тирана
», «Перестану быть героем
») покажут в 2024 году.
Импульсивная, но ответственная Сидзуру Тикура и ещё три жительницы таинственной деревеньки решают разыскать пропавшую подругу и отправляются в опасное путешествие на поезде, который не двигался с места уже очень много лет. Отважным пассажиркам предстоит познакомиться с загадочным внешним миром и узнать, где кончаются железнодорожные пути. Что же ждет их на последней остановке?
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«Иллюзия рая» — пешие странствия по разрушенной Японии
Управляет локомотивом Цутому Мидзусима
(«Иная
», «Девушки и танки
»), а вместе с ним безопасное движение обеспечивают сценаристка Митико Ёкотэ
(«Гинтама
», «Песнь ночных сов
») и чардиз Асако Нисида
(«Стальной алхимик: Братство
», «Тигр и кролик
»).
На борту мистического поезда:
Сидзуру Тикура — Тика Андзай
(Тисато Нисикиги
из «Ликорис Рекойл
»).
Хоси Надэсико — Адзуми Ваки
(Хината Татибана
из «Токийских мстителей
»).
Рэйми Куги — Элиза Куон
(Джемима из «Обещанного Неверленда
»).
Акира Синономэ — Хина Кино
(Мири Унасака
из «Папаш-дружбанов
»).
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