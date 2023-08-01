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Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?»

1 августа
2023 год

Новости кино >>
1 августа 2023
На официальном сайте постапокалиптического аниме «Куда едет поезд судного дня?», анонсированного прошлой осенью в честь 150-летия железных дорог Японии, появился первый трейлер (ниже — с русскими субтитрами). Оригинальный сериал от студии EMT SquaredЛюбовь тирана», «Перестану быть героем») покажут в 2024 году.


Импульсивная, но ответственная Сидзуру Тикура и ещё три жительницы таинственной деревеньки решают разыскать пропавшую подругу и отправляются в опасное путешествие на поезде, который не двигался с места уже очень много лет. Отважным пассажиркам предстоит познакомиться с загадочным внешним миром и узнать, где кончаются железнодорожные пути. Что же ждет их на последней остановке?

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Управляет локомотивом Цутому МидзусимаИная», «Девушки и танки»), а вместе с ним безопасное движение обеспечивают сценаристка Митико ЁкотэГинтама», «Песнь ночных сов») и чардиз Асако НисидаСтальной алхимик: Братство», «Тигр и кролик»).

Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?»

На борту мистического поезда:

Сидзуру Тикура — Тика Андзай (Тисато Нисикиги из «Ликорис Рекойл»).
Хоси Надэсико — Адзуми Ваки (Хината Татибана из «Токийских мстителей»).
Рэйми Куги — Элиза Куон (Джемима из «Обещанного Неверленда»).
Акира Синономэ — Хина Кино (Мири Унасака из «Папаш-дружбанов»).

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Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?» фотографии
Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?» фотографии
Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?» фотографии
Под стук колес: таинственное путешествие в трейлере «Куда едет поезд судного дня?» фотографии
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