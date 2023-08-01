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Не стало звезды «Эйфории» Ангуса Клауда

1 августа
2023 год

Новости кино >>
1 августа 2023
Звезда «Эйфории» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на семью актера.

Не стало звезды «Эйфории» Ангуса Клауда
фото: Variety

«Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас. На прошлой неделе он потерял отца, сильно переживая эту утрату. Единственным утешением для нас стала мысль о том, что они воссоединятся на небесах. Ангус открыто рассказывал, что вел борьбу за сохранение своего ментального здоровья, и мы надеемся, что его уход напомнит людям, столкнувшимся с похожей проблемой, что они не одиноки и заслуживают помощи», — говорится в заявлении семьи Ангуса Клауда.

Причина смерти артиста не сообщается.

Ангус Клауд родился 10 июля 1988 года в Окленде, штат Калифорния. Окончил Оклендскую школу изобразительного и исполнительского искусства. Роль Феско в сериале HBO «Эйфория» стала его кинодебютом. Также актер сыграл в проектах «Северный Голливуд» и «Линия».
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