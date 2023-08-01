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Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге»

1 августа
2023 год

Новости кино >>
1 августа 2023
Стартовали съемки детективного сериала «Тайга» с Григорием Чабаном в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

По сюжету в маленьком городе происходят загадочные убийства девочек из неблагополучных семей. Следователь Демидов дает себе слово найти маньяка, так как у него самого две дочери. Однако через какое-то время мужчина обнаруживает, что слишком многое связывает его с преступником.

«Меня всегда интересовало, что в каждом человеке — даже близком — мы зачастую видим лишь отражение себя, а не самого человека. «Тайга» про то, чтобы увидеть по-настоящему не только человека рядом, но и себя», — говорит автор сценария Гала Суханова.

В кадре компанию Чабану составят Наталья Земцова, Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Марина Денисова и Елена Коренева. Режиссерское кресло занял Александр КасаткинЗолото»).

«Тайга» стала первым совместным проектом онлайн-кинотеатра PREMIER и компании «Марс Медиа». Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях и продлятся до конца октября.
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Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге» фотографии
Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге» фотографии
Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге» фотографии
Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге» фотографии
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