Следователь Григорий Чабан отправится на поиски маньяка в «Тайге»

Стартовали съемки детективного сериала «Тайга» с Григорием Чабаном в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
По сюжету в маленьком городе происходят загадочные убийства девочек из неблагополучных семей. Следователь Демидов дает себе слово найти маньяка, так как у него самого две дочери. Однако через какое-то время мужчина обнаруживает, что слишком многое связывает его с преступником.
«Меня всегда интересовало, что в каждом человеке — даже близком — мы зачастую видим лишь отражение себя, а не самого человека. «Тайга» про то, чтобы увидеть по-настоящему не только человека рядом, но и себя», — говорит автор сценария Гала Суханова.
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