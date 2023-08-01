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Как Бонни и Клайд: Аглая Тарасова и Кирилл Кяро пускаются в бега 16 августа

1 августа
2023 год

Новости кино >>
1 августа 2023

Премьера криминальной комедии «Диагноз "Везучая"» с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман состоится 16 августа эксклюзивно на платформах more.tv и Wink. Онлайн-кинотеатры представили трейлер и постер проекта.

Как Бонни и Клайд: Аглая Тарасова и Кирилл Кяро пускаются в бега 16 августа
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра more.tv

По сюжету красавица и оторва Лика (Тарасова) славится в криминальных кругах своим необычным даром: в любой афере — будь-то ограбление или рейдерский захват — она приносит стопроцентный успех всей операции. Если кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать девушку своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.


«Съемки в проекте — это настоящее приключение, где мой герой из захудалого интеллигента, не способного решить свои проблемы, превращается в супергероя, потому что рядом с ним появляется девушка, которая приносит удачу. У проекта сложный сценарий, в нем много сюжетных линий, и он сделан в очень интересном и редком для меня жанре драмеди. Кроме того, у меня была замечательная партнерша Аглая Тарасова, с которой я давно хотел поработать. Ее легкость и позитив на площадке подкупали и вдохновляли, поэтому мы получили огромное удовольствие от съемок», — рассказал Кирилл Кяро.

В сериале также снялись Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Даниил Белых и другие. Режиссером выступил Кирилл Кузин, работавший над проектом «‎Сергий против нечисти»‎, креативным продюсером и сценаристом — Владимир Батрамеев. Производством сериала занималась «НМГ Студия» совместно с кинокомпанией Legio Felix Ильи Куликова.
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