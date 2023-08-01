Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра»

что почитать?

В настоящий момент авторы работают над сценарием продолжения

Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой получит второй сезон

Режиссёр не хочет, чтобы все имели возможность вернуться

«Они сами себя наказали»: Светлана Дружинина об отъезде Аллы Пугачёвой и других артистов из России

Интервью

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»

Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами