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Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра»

1 августа
2023 год

Новости кино >>
1 августа 2023

В Санкт-Петербурге завершаются съемки четвертого сезона сериала «Шифр», где к своим ролям вернутся Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи. К актерскому составу присоединились Агриппина Стеклова и Эвклид Кюрдзидис, сообщает пресс-служба Первого канала.

Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра»
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету подруги, которых связывает военное прошлое — работа в спецотделе ГРУ, продолжают вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Но на этот раз все гораздо сложнее: Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек. Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где погиб видный партийный работник, которого загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

Предыдущие три сезона сериала сняла Вера Сторожева. В четвертом сезоне к ней в качестве режиссера присоединилась Ольга Гнедич, которая работала над сценарием проекта.

«В «Шифре» все по-настоящему. У нас есть неспешный ритм старого кино, именно это, наверное, завораживает аудиторию. Кто-то из зрителей следит за детективной линией, а кому-то важнее следить за мелодраматической, поданной не только сюжетно, но и через настроение наших любимых героинь. И в новом сезоне, конечно же, будут новые любовные линии, которые в том числе повлияют на ход расследований», — говорит Вера Сторожева.

Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра»
фото: Пресс-служба Первого канала

В продолжение «Шифра» дебютировала Елена Петрова, вдова Сергея Пускепалиса, который воплотил образ подполковника Константина Проскурина в трех сезонах проекта. Петровой, по словам Веры Сторожевой, досталась небольшая, но яркая роль.

«Секрет успеха проекта и его долгой жизни в эфире Первого канала в очаровательных главных героинях. За ними интересно наблюдать, им веришь. Это важно, потому что зрителя не обмануть. Плюс к этому, сюжет всегда бойкий и полный неожиданных поворотов. В «Шифре» можно смотреть любые четыре серии из любого сезона, и ты не заметишь разницы между сезонами, планка не снижается ни по детективной линии, ни по картинке и наполнению кадра, ни по актерскому существованию внутри истории. Кроме того, снимает проект одна и та же команда, которая поддерживает уровень качества. Безусловно, новые съемки — это возвращение к любимым людям, к сложившемуся коллективу, словно возвращаешься в любимую творческую семью. Кстати, о семье… Недавно я с детьми стала пересматривать «Шифр», в нем очень держит сюжет, крайне трудно угадать, кто преступник. Дочь увлеклась, просит каждый вечер включать ей наш сериал», — рассказывает Екатерина Вилкова.

Съемки четвертого сезона проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кисловодске. Премьера новых 16 эпизодов состоится на Первом канале в рамках грядущего телесезона.
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Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра» фотографии
Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра» фотографии
Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра» фотографии
Агриппина Стеклова присоединилась к актерскому ансамблю «Шифра» фотографии
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