Стартовали съемки фильма «1963. Время, вперед!» о подготовке к полету в космос Валентины Терешковой

Начались съемки короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» о подготовке к полету в космос Валентины Терешковой. Картина также станет тизером к будущему сериалу на ее основе, сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «1963. Время, вперед!»
Действие разворачивается в 1963 году. В центре сюжета — ведущий инструктор Центра подготовки космонавтов, ответственный за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Ивановны Терешковой. На фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь героев.
Валентину Терешкову играет российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье Ульяна Донскова. Одну из ролей исполнила еще одна спортсменка — российская фигуристка, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова.
Режиссерское кресло заняла Саша Парацелс, чья дебютная работа «16/8» завоевала награды на фестивалях в Великобритании, Германии, Франции и США. «При создании фильма нам хотелось напомнить зрителю о жизненной необходимости уметь мечтать. Наш фильм о шестидесятых, уникальной эпохе мечтателей. Именно фантазии, надежды освобождают человека. Позволяют ему взять новые вершины и даже покорить космос», — отмечает Парацелс.
Консультантом проекта выступает один из ведущих специалистов по истории советской пилотируемой космонавтики в мире, сын генерального конструктора, академика Валентина Глушко — Александр Глушко. Кроме того, с созданием фильма помогают дважды Герой Советского Союза, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев и члены первого женского отряда космонавтов Ирина Соловьева и Валентина Пономарева.
Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А. А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Фильм создается при поддержке Института развития интернета.
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