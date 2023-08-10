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Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви»

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023
Тренеры покемонов, доставайте свои мастерболы: во вселенной карманных монстров выходит новое аниме «Покемон: Ветра Палдеи» (Pokémon: Paldean Winds), основанное на видеоиграх Pokemon Scarlet & Pokemon Violet. Четырехсерийный веб-сериал от Wit StudioАтака титанов», «Сага о Винланде», «Семья шпиона») покажут на официальном YouTube-канале 6 сентября 2023 года.


История разворачивается в регионе Палдея (прототип — Пиренейский полуостров), где студенты Охара, Аликис и Хохма вместе с покемонами Фуэкоко, Мяускарадой и Кваксли принимают участие в большом проекте Академии. Им нужно снять видео, славящее учебу, но у каждого есть более важные личные дела.

Читать Обзор фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Режиссером заявлен Рёхэй ТакэситаМагическая битва», «Гинтама»), сценарий написали Кэйсукэ Сато и Тэруко УцумиТак сложно любить отаку», «Клуб белых воротничков»), за дизайн персонажей отвечает Такаси КодзимаПовесть о доме Тайра», «Человек-дьявол: Плакса»), а за музыкальное сопровождение — Кевин ПенкинСозданный в Бездне», «Восхождение героя щита»).

Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви»

Ключевых персонажей озвучат Сион Вакаяма (Такина Иноуэ из «Ликорис Рекойл», Судьба из «Такт. Опус Судьба»), Минако Котобуки (Ририка Сайдзё из «Долой безделье», Принцесса из «Красной черты») и Марин Мидзутани (Коконат из «Кошачьего рая», Садако Шимохара из «Храбрых ведьм»).

Читать О спорте и корпорациях в аниме «Клуб белых воротничков»
Франшиза расширяется не только в мультипликационном направлении, но и в основной видеоигровой стихии: 6 октября этого года на Nintendo Switch обещают выпустить Detective Pikachu Returns. Первая часть на Nintendo 3DS вышла в 2016-м, а через три года по её мотивам сняли комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом, Биллом Найи и Пикачу.

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Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви» фотографии
Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви» фотографии
Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви» фотографии
Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви» фотографии
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