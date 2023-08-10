Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви»

Тренеры покемонов
, доставайте свои мастерболы: во вселенной карманных монстров выходит новое аниме «Покемон: Ветра Палдеи
» (Pokémon: Paldean Winds), основанное на видеоиграх Pokemon Scarlet & Pokemon Violet. Четырехсерийный веб-сериал от Wit Studio
(«Атака титанов
», «Сага о Винланде
», «Семья шпиона
») покажут на официальном YouTube-канале 6 сентября 2023 года.
История разворачивается в регионе Палдея (прототип — Пиренейский полуостров), где студенты Охара, Аликис и Хохма вместе с покемонами Фуэкоко, Мяускарадой и Кваксли принимают участие в большом проекте Академии. Им нужно снять видео, славящее учебу, но у каждого есть более важные личные дела.
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Обзор фильма «Покемон. Детектив Пикачу»
Режиссером заявлен Рёхэй Такэсита
(«Магическая битва
», «Гинтама
»), сценарий написали Кэйсукэ Сато
и Тэруко Уцуми
(«Так сложно любить отаку
», «Клуб белых воротничков
»), за дизайн персонажей отвечает Такаси Кодзима
(«Повесть о доме Тайра
», «Человек-дьявол: Плакса
»), а за музыкальное сопровождение — Кевин Пенкин
(«Созданный в Бездне
», «Восхождение героя щита
»).
Ключевых персонажей озвучат Сион Вакаяма
(Такина Иноуэ
из «Ликорис Рекойл
», Судьба из «Такт. Опус Судьба
»), Минако Котобуки
(Ририка Сайдзё
из «Долой безделье
», Принцесса из «Красной черты
») и Марин Мидзутани
(Коконат из «Кошачьего рая
», Садако Шимохара из «Храбрых ведьм
»).
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О спорте и корпорациях в аниме «Клуб белых воротничков»
Франшиза расширяется не только в мультипликационном направлении, но и в основной видеоигровой стихии: 6 октября этого года на Nintendo Switch обещают выпустить Detective Pikachu Returns
. Первая часть на Nintendo 3DS вышла в 2016-м, а через три года по её мотивам сняли комедийный боевик
с Райаном Рейнольдсом
, Биллом Найи
и Пикачу.
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