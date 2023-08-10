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Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь»

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент драматического триллера «Идеальная ложь» режиссёра Сильвена ДеклуПродавец»). В нём помощница депутата договаривается о встрече с директором завода.


Однажды, во время совместного отдыха на Корсике, Мадлен и её парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на небольшой пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую молодые люди вынуждены скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна, связывающая возлюбленных, становится оружием в их личном противостоянии.

Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь»

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эмманюэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо, Седрик Аппьетто, Жан-Эммануэль Паньи, Паскаль Ренерик и другие.

В российский прокат «Идеальная ложь» выходит 10 августа.
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Седрик АппьеттоМарк БарбеЭмманюэль БеркоСильвен ДеклуБенжамен ЛавернРебекка МардерЖан-Эммануэль ПаньиПаскаль РенерикПаскаль Элсо
фильмы
Идеальная ложь

фотографии >>
Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь» фотографии
Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь» фотографии
Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь» фотографии
Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь» фотографии
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