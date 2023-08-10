Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент драматического триллера «Идеальная ложь
» режиссёра Сильвена Деклу
(«Продавец
»). В нём помощница депутата договаривается о встрече с директором завода.
Однажды, во время совместного отдыха на Корсике, Мадлен и её парень Антуан ввязываются в конфликт с местным жителем на небольшой пустынной дороге. Обычная перепалка перерастает в трагедию, которую молодые люди вынуждены скрыть. Спустя некоторое время герои попадают в высшие эшелоны власти и оказываются по разные стороны баррикад. Теперь общая тайна, связывающая возлюбленных, становится оружием в их личном противостоянии.
Главные роли в фильме исполнили Ребекка Мардер
, Бенжамен Лаверн
, Эмманюэль Берко
, Марк Барбе
, Паскаль Элсо
, Седрик Аппьетто
, Жан-Эммануэль Паньи
, Паскаль Ренерик
и другие.
В российский прокат «Идеальная ложь
» выходит 10 августа.
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