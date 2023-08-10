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Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан»

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023
В сети появился дублированный трейлер триллера «Подводный капкан» режиссёра Максимилиана ЭрленвайнаГоризонты»).


Сёстры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдалённом полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придётся столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остаётся только надежда.

Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан»

Главные роли в фильме сыграли Йоахим Хеден, Янина Фильсмайер, Дэйв Бишоп, Селин Дорнье, Пьер Эллюль, Луана Гауэр, Юлия Гебауэр, Джордж Гамильтон и другие.

В российский прокат «Подводный капкан» выйдет 24 августа.
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Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан» фотографии
Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан» фотографии
Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан» фотографии
Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан» фотографии
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