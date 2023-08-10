Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан»

В сети появился дублированный трейлер триллера «Подводный капкан
» режиссёра Максимилиана Эрленвайна
(«Горизонты
»).
Сёстры-дайверы Дрю и Мэй совершают традиционное совместное погружение в новом месте, в отдалённом полудиком уголке, и даже не представляют, с чем им придётся столкнуться. Камнепад заточает Мэй в смертельную подводную ловушку, и времени нет: кислород на исходе, паника нарастает… Дрю может рассчитывать только на себя и вынуждена принимать роковые решения, чтобы попытаться спасти сестру любой ценой. На глубине страха остаётся только надежда.
Главные роли в фильме сыграли Йоахим Хеден
, Янина Фильсмайер
, Дэйв Бишоп
, Селин Дорнье
, Пьер Эллюль
, Луана Гауэр
, Юлия Гебауэр
, Джордж Гамильтон
и другие.
В российский прокат «Подводный капкан
» выйдет 24 августа.
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