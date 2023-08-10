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Короткометражки с Исаковой, Табаковым и Бершауэром покажут во внеконкурсной программе «Короче»

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» рассказал о мероприятиях, которые ждут гостей смотра помимо показов работ из основного конкурса. Это лекции от ведущих кинематографистов, внеконкурсная программа фильмов и летний кинотеатр. Фестиваль пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде.

Короткометражки с Исаковой, Табаковым и Бершауэром покажут во внеконкурсной программе «Короче»
фото: Кадр из короткометражного фильма «Родительский день»

Летний кинотеатр в Центральном парке Калининграда начнет свою работу 16 августа. В рамках открытия состоится концерт, а также пройдет показ фильмов программы «Короче. Звезды», куда вошли короткометражный фильм Юрия Мороза «Родительский день» с Викторией Исаковой и Антоном Кузнецовым, режиссерская работа Маши Лобановой «Совпадение» с Ростиславом Бершауэром, короткометражка «Субботник» с Павлом Табаковым и другие. Также для горожан и гостей города под открытым небом состоятся показы фильмов «Снегирь», «Скоро кончится лето», «Чебурашка» и других. 20 августа в Центральном парке пройдет закрытие смотра.

В этом году фестиваль представит новую образовательную программу «Короче. Лекторий», где своим опытом поделятся Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Андрей Золотарев и Иван И. Твердовский. Лекции будут проходить в кинотеатре «Заря», попасть туда можно по регистрации на сайте. Кроме того, 20 августа состоится презентация одной из ведущих школ кино и телевидения «Индустрия», основателями которой являются продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. Они расскажут об успехах киношколы и поделятся планами на будущий год. Также после презентации пройдет показ работ участников прошлых киносмотров и учеников «Индустрии» – фильма «Твою мать» Виктории Рунцовой, короткометражек «Плачу с вами» Паулины Андреевой и «Отражение» Никиты Чванова. О месте кинофестивалей в индустрии расскажет программный директор секции полнометражных дебютов, киновед Ситора Алиева, ее лекция также пройдет 20 августа.

По традиции фестиваль готовит для зрителей большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов. Она собрана по тематическим блокам – «Короче. Юность», «Короче. Комедии», «Короче. Мечта». Также отборщики короткометражной секции представят свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 17, 18 и 19 августа.

Регистрация на мероприятия фестиваля откроется 11 августа.
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