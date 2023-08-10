Короткометражки с Исаковой, Табаковым и Бершауэром покажут во внеконкурсной программе «Короче»

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» рассказал о мероприятиях, которые ждут гостей смотра помимо показов работ из основного конкурса. Это лекции от ведущих кинематографистов, внеконкурсная программа фильмов и летний кинотеатр. Фестиваль пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде.
фото: Кадр из короткометражного фильма «Родительский день»
По традиции фестиваль готовит для зрителей большую внеконкурсную программу короткометражных фильмов. Она собрана по тематическим блокам – «Короче. Юность», «Короче. Комедии», «Короче. Мечта». Также отборщики короткометражной секции представят свои собственные подборки. Показы внеконкурсной программы пройдут в кинотеатре «Заря» 17, 18 и 19 августа.
Регистрация на мероприятия фестиваля откроется 11 августа.
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