Виталий Хаев, Николай Добрынин и Сергей Чирков устроились на работу в цирк в сериале «Сальто-Мортале»

Стартовали съемки 17-серийной комедию «Сальто-Мортале», одним из продюсеров которой стал дрессировщик Эдгард Запашный. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТС.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
По сюжету детдомовца Тимофея (Егор Кирячок), бабника Севу (Иван Злобин) и неженку Валика (Илья Сигалов), который и шага не сделает без матери (Елена Валюшкина), отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять нестандартные задачи тройка нарушителей будет под присмотром директора (Николай Добрынин), завхоза, бывшего моряка (Виталий Хаев), дрессировщика-мачо (Владимир Стержаков), иллюзиониста-мажора (Сергей Чирков) и других цирковых. Парням предстоит найти сбежавшего слона, стать мишенью метательницы ножей и жертвой фокусника, летать под куполом, убегать от разъяренных тигра и медведя и совершать другие безумства.
Перед стартом проекта Эдгард Запашный организовал для съемочной группы экскурсию в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского, где пройдут съемки сцен из финальной серии. Актерам также рассказывали, как взаимодействовать с животными. В отличие от коллег Николай Добрынин уже имел подобный опыт благодаря сериалу «Маргарита Назарова»: «Я тогда год провел с тиграми Запашных. Было страшно, но я в них влюбился. И сериал «Сальто-Мортале» мне очень дорог. У меня потрясающая роль директора, потому что он настолько многогранен! В нем есть всё: и любовь к своим артистам, и строгость, и умение выкрутиться из любой ситуации. Он еще и клоун в прошлом. Мне кажется, у нас замечательный сценарий, в котором множество интриг и неожиданных поворотов».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Владимир Стержаков признавался, что в свое время отработал неделю шпрехшталмейстером в цирке Никулина на Цветном бульваре: «Каждый вечер выходил на манеж красивым: с бабочкой и в парчовой жилетке. Это было как в сказке. Мне потом сказали, что даже при больших аншлагах меня всегда будут ждать два места. Я этим пользуюсь, не скрываю. Часто хожу в цирк». А исполнитель роли бывшего моряка Виталий Хаев и сам когда-то служил в военно-морском флоте: «Роль у меня замечательная! Я в целом люблю сниматься в комедиях, а здесь и герой-моряк, и цирк, и воспоминания из детства — всё сошлось. Это чистая комедия положений, легкая, обаятельная, чем-то напоминающая французское кино с Луи де Фюнесом».
Большая часть съемок пройдет в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвуют не только артисты цирковой династии, чья история начинается в 1872 году, но и их подопечные: два слона, сыгравшие вместе с дрессировщиком Давио Тоньи в фильме Федерико Феллини «Интервью», тигр, кенгуру, лошади, верблюды, зебра, питон. Также в кадре появятся и российские четвероногие «актеры»: медведь, крокодил, шимпанзе, змеи, пудели, морские котики и голуби.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Над проектом работает команда из пятнадцати дублеров во главе с постановщиком трюков Александром Шеиным, который привез из Москвы две фуры с профессиональным оборудованием. Опытных каскадеров ожидает больше ста трюков, в числе которых драки, взрыв кабриолета, трюк на движущейся лошади, езда на верблюде, гонки на мотоцикле, прыжок через горящее кольцо, выступления канатоходца и цирковой силачки. Некоторые трюки после тестирования каскадерами актеры выполняют самостоятельно: так, Сергей Чирков летал под куполом и готовил фокус с горящим гробом, а Сергея Роста подвесили на десятиметровой высоте.
Режиссером сериала выступает Миша Маралес («Колотушка»). Производством занимаются компании Art Pictures Vision и Black Box Production.
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