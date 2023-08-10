Виталий Хаев, Николай Добрынин и Сергей Чирков устроились на работу в цирк в сериале «Сальто-Мортале»

анонс

Также в рамках кинофестиваля пройдут лекции Хлебникова, Мещаниновой и Золотарева

Короткометражки с Исаковой, Табаковым и Бершауэром покажут во внеконкурсной программе «Короче»

В прокате с 24 августа

Дайверша попадает в смертельную ловушку в трейлере фильма «Подводный капкан»

В прокате с 10 августа

Ошибки прошлого, шантаж и провокация в эксклюзивном отрывке из фильма «Идеальная ложь»

10 августа

Как хороша Палдея в сентябре: анонсировали новых «Покемонов» от создателей «Семьи шпиона» и «Виви»

Четыре серии — и ты всех собрал!