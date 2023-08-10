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75-я Церемония вручения премии «Эмми» состоится 15 января

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023
75-я Церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая была намечена на 18 сентября, перенесена на 15 января 2024 года из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде. Церемонию будет транслировать телеканал Fox, сообщается на сайте «Эмми».

75-я Церемония вручения премии «Эмми» состоится 15 января
фото: Photo by Chris Pizzello / Associated Press

Это первый перенос церемонии с 2001 года, когда вручение наград было отложено в связи с терактами 11 сентября и участием США в военном конфликте в Афганистане.

Номинанты на премию были объявлены 12 июля, менее чем за 48 часов до начала забастовки актеров, которая стала причиной приостановки и переноса съемок многих кинопроектов.
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