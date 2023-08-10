Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники»

В сети появился трейлер жизнеутверждающей комедии «Праздники
» режиссёра Бориса Дергачева
(«Однушка
»).
В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.
Главные роли в картине исполнили Мария Аронова
, Виталий Хаев
, Никита Павленко
, Вячеслав Чепурченко
, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева
, Инга Оболдина
и Денис Парамонов
.
«У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник
, — рассказал Борис Дергачев. — Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии. В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением и как персонаж Марии Ароновой очень по своему решает семейные конфликты
».
В широкий прокат комедия «Праздники
» выйдет 7 сентября.
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