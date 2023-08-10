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Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники»

10 августа
2023 год

Новости кино >>
10 августа 2023
В сети появился трейлер жизнеутверждающей комедии «Праздники» режиссёра Бориса ДергачеваОднушка»).


В жизни Натальи Пыжовой всё отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда всё семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают её только крепче.

Главные роли в картине исполнили Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина и Денис Парамонов.

Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники»

«У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник, — рассказал Борис Дергачев. — Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии. В первые семь минут фильма вы увидите максимум экстрима, который может позволить себе Виталий Хаев со своим прекрасным телосложением и как персонаж Марии Ароновой очень по своему решает семейные конфликты».

В широкий прокат комедия «Праздники» выйдет 7 сентября.
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Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники» фотографии
Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники» фотографии
Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники» фотографии
Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники» фотографии
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