Мария Аронова и Виталий Хаев знакомятся с будущими зятьями в трейлере фильма «Праздники»

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Ее перенесли из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде

Виталий Хаев, Николай Добрынин и Сергей Чирков устроились на работу в цирк в сериале «Сальто-Мортале»

10 августа

Короткометражки с Исаковой, Табаковым и Бершауэром покажут во внеконкурсной программе «Короче»

Также в рамках кинофестиваля пройдут лекции Хлебникова, Мещаниновой и Золотарева