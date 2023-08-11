Стартовал прием заявок на участие в актерской лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»

Стартовал прием заявок на участие в актерской лаборатории, которая пройдет в рамках II Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской киностудии».
фото: Официальная группа ВКонтакте фестиваля «Одна шестая»
«В этом году фестиваль объединен темой наставничества, что хорошо пересекается с практикой лабораторий. На этот раз их две: актерская и сценарная. Такой формат помогает формировать и поддерживать трансфер творческих технологий», – пояснил президент фестиваля Евгений Григорьев.
В рамках актерской лаборатории пройдут мастер-классы, лекции и круглые столы совместно с Гильдией кастинг-директоров и Гильдией актерских агентов России. Задача лаборатории – увеличение профессиональных компетенций и предоставление возможности презентации себя ведущим кастинг-директорам, продюсерам и режиссерам. Участники актерской лаборатории будут интегрированы в сценарную лабораторию, что поможет авторам больше узнать, как звучит их текст в актерском исполнении.
фото: Официальная группа ВКонтакте фестиваля «Одна шестая»
«В этом году мы сосредоточены на работе актеров с драматургами. Это достойный профит для участников лабораторий. Обычно, актерам на этапе кастинга доступны только кастинг-директора и режиссеры, а не драматурги и авторы сценария. Поэтом мы хотим помочь актерам и драматургам встретиться, чтобы участники смогли лучше понять, как текст пишут и как воспроизводят. Это станет для всех полезным профессиональным опытом. Этим стремлением обусловлен гибридный формат лабораторий: наряду с лекциями и мастер-классами практические классы по работе с текстом и читки авторов», – поделилась планами руководитель актерской лаборатории Юлия Хамитова.
К участию во II Актерской лаборатории «Одна шестая» приглашаются профессиональные актеры, в фильмографии которых не более трех кинопроектов в главных и значимых ролях. Программа лабораторий интенсивная, расписана на шесть дней фестиваля, поэтому в этом году возможность участия только у 30 соискателей.
Потребуется заполнить анкету, прикрепить актерскую видеовизитку и мотивационное письмо. Отправить заявку можно до 27 августа по ссылке.
обсуждение >>