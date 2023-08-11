Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу»

11 августа
2023 год

Новости кино >>
11 августа 2023
31-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», вернувшийся к прежнему названию, завершился в Выборге. Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Свет» режиссера Антона Коломееца. Фильм также был отмечен жюри за лучший актерский ансамбль, сообщает пресс-служба смотра.

«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Лучшей актрисой назвали Дарью Савельеву, сыгравшую в драме «Привет, мама», а лучшим актером — Тимофея КочневаПервое лето»). Специальный приз «За сближение авторского кино со зрительским» вручили режиссеру фильма «Одним днем» Стасу Иванову. Особого упоминания «За образец безоглядной воли» удостоилась «Схватка» Никандра Федорова.

Приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша за творческий поиск «Портрет художника на историческом фоне» получил режиссер Сергей Ландо. Призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» отметили Юрия Мороза за сценарий «Лунатиков». Приз Гильдии продюсеров России присудили картине «Нина» Оксаны Бычковой.

В конкурсе неигрового кино лучшим был назван фильм «Отцы» режиссера Юрия Мокиенко, а «Полынь-25» Нади Гольдман победила в конкурсе анимационного кино.

«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу»
фото: Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

На Церемонии закрытия генеральный продюсер Геворг Нерсисян объявил нового президента смотра. Им стал режиссер и сценарист Сергей Урсуляк, занимавший в этом году пост председателя жюри конкурса игрового кино.

«Это очень ответственно. Я отказывался, но недолго (смеется). Думаю, пришло время отдать долги тем людям, которым мы очень многим обязаны. Я говорю сейчас о Савве Кулише, Марлене Хуциеве, Вадиме Абдрашитове, Микаэле Таривердиеве, Станиславе Ростоцком, и, конечно же, Армене Медведеве. Мое согласие – это попытка отдать им этот долг. Но это совершенно не означает, что должность президента пожизненная. Давайте попробуем!» — сказал Сергей Урсуляк.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Оксана БычковаСтас ИвановАнтон КоломеецТимофей КочневСергей ЛандоЮрий МорозГеоргий НерсисянДарья СавельеваСергей Урсуляк
фильмы
ЛунатикиНинаОдним днёмПервое летоПривет, мамаСвет

фотографии >>
«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Васильева
9 августа ушла из жизни актриса Вера Васильева.
Ита Эвер
9 августа ушла из жизни актриса Ита Эвер.
Юлия Борисова
8 августа ушла из жизни актриса Юлия Борисова.
Евдокия Федяева
8 августа ушла из жизни актриса Евдокия Федяева.
Леонид Володарский
8 августа ушёл из жизни Леонид Володарский.
Марк Лебедев
8 августа ушёл из жизни актёр Марк Лебедев.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Дмитрий Комов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Анна Ганн
Виола Дэвис
Жорж Риго
Элисон Стоунер
Крис Хемсворт
Халк Хоган
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Аманда
драма
Италия, Франция, 2022
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Два, три, демон, приди!
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2022
Запертый заживо
боевик, комедия, триллер
Германия, 2022
Идеальная ложь
драма, триллер
Франция, 2022
Развод по-геймерски
комедия
Франция, 2023
Импостер
драма, триллер
Япония, 2023
Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну
триллер
Италия, 2022
Черепашки-ниндзя
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен