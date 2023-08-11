«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу»

31-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», вернувшийся к прежнему названию, завершился в Выборге. Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Свет» режиссера Антона Коломееца. Фильм также был отмечен жюри за лучший актерский ансамбль, сообщает пресс-служба смотра.
Приз киностудии «НЭЦКИ» имени Саввы Кулиша за творческий поиск «Портрет художника на историческом фоне» получил режиссер Сергей Ландо. Призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» отметили Юрия Мороза за сценарий «Лунатиков». Приз Гильдии продюсеров России присудили картине «Нина» Оксаны Бычковой.
В конкурсе неигрового кино лучшим был назван фильм «Отцы» режиссера Юрия Мокиенко, а «Полынь-25» Нади Гольдман победила в конкурсе анимационного кино.
фото: Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»
На Церемонии закрытия генеральный продюсер Геворг Нерсисян объявил нового президента смотра. Им стал режиссер и сценарист Сергей Урсуляк, занимавший в этом году пост председателя жюри конкурса игрового кино.
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