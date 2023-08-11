Гера Сандлер встретится с духом предка в комедийном сериале «Бедные Абрамовичи»

По сюжету в центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), очень далеки. Боря (Гера Сандлер) продает и ест свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид (Денис Котов) скрывает свое происхождение, а жена Алла (Анна Банщикова) даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Но все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом (Семен Стругачев). Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.
Гера Сандлер, сыгравший главного героя Борю Абрамовича, рассказывает, в чем для него месседж сериала: «Главный герой Боря и есть месседж, состоящий в том, что человек возвращается не просто к своим национальным корням, а к себе настоящему, начинает понимать, кто он такой, для чего и с кем он живет, почему ему необходимо открыться этому миру. Да, Боря не может удержаться от ошибок, глупостей, скоропалительных решений, но ведь внутренний процесс взросления не бывает безболезненным. В нашей сериальной еврейской семье есть особенность: все понимают и тонко чувствуют друг друга (даже слишком). При создании таких проектов фальшивить нельзя, иначе получится карикатура. И именно поэтому в сценарии «Бедных Абрамовичей» нет никакого догмата и заискивания по отношению к евреям, а есть тонкий юмор, понимание и большая любовь к персонажам. Надеюсь, что человек любой национальности, любой конфессии, любого цвета кожи при просмотре нашего сериала скажет, что это история про него, его семью и жизнь».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Денис Котов сыграл Давида — сына Бори и Аллы, который по какой-то причине стесняется своего происхождения и хочет поступить в Стэнфорд любой ценой. Денис рассказывает, как он познакомился с еврейской культурой и в чем ключевая особенность семьи Абрамовичей: «Первый раз я сыграл еврейского мальчика на первом курсе университета, снявшись в фильме «Моисей Коля», хотя сам я не еврей. Я основательно готовился к роли тогда, изучал много материала. Потом вместе с ребятами мы сформировали небольшую команду, и теперь каждый год в праздник Пурим играем спектакль для детей. Поэтому к роли Давида я уже был подготовлен. Сила обаяния большой семьи Абрамовичей в их любви друг к другу, как бы они ни ссорились и жестко ни шутили друг над другом, они знают, что все равно будут вместе».
Павел Майков исполнил роль бизнесмена и университетского приятеля Бори Абрамовича. «У меня жена еврейка, поэтому я кое-что знаю об их традициях и культуре. Когда спрашивают о моей национальности, обычно говорю: "еврей по жене"», — шутит актер.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Режиссер Илья Фарфель вырос в Израиле, но съемки «Бедных Абрамовичей» все равно считает для себя вызовом: «Я максимально изучал образ жизни московских евреев, ходил в синагогу, наблюдал, как идут молитвы, побывал у семей ортодоксальных и неортодоксальных. Сложно было ставить сцены, которые касаются иудаизма и религии, ведь хотелось быть правдивым, но при этом все-таки сделать ключевой акцент на художественном решении. Думаю, у нас получилась интеллигентная саркастическая комедия про человека, который сошел с правильного пути, и теперь ему нужно вернуться на него. Для этого у него есть гид — диббук — призрак дальнего родственника, который и поведет его по всем заповедям, традициям и истории».
Премьера проекта пройдет в Сочи на фестивале «Новый сезон». А 26 сентября подписчикам START станут доступны сразу три серии. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам до середины декабря.
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