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Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код»

11 августа
2023 год

Новости кино >>
11 августа 2023
В Москве завершились съемки сериала «Цифровой код», где сыграли Кирилл Жандаров, Полина Гухман, Максим Карушев, Раиса Рязанова, Анна Чурина, Елена Захарова и Карина Мишулина. По словам создателей, сюжет напоминает корейский хит «Игра в кальмара», сообщает пресс-служба проекта.

Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код»
фото: Пресс-служба проекта «Цифровой код»

По сюжету в сети появляется новая игра, с помощью которой подростки зарабатывают деньги, совершая дерзкие убийства. Вычислить создателей и остановить беспредел, распространяющийся по стране, берутся лучшие следователи из разных городов. В их числе оказывается Денис Жданов, для которого расследование — личный вызов, ведь очередным пользователем смертельно опасной игры становится его сын.

«Я выросла в спальном районе Санкт-Петербурга и на протяжении года общалась с плохой компанией. Мне повезло, я вовремя это осознала и ушла в творчество, но на своем опыте поняла, до чего может довести подростка желание заработать легкие деньги. В сериале много экшена, и это то, что привлечет молодого зрителя, но для меня важно, что в нем есть драма. И я надеюсь, что она поможет совершить подросткам правильный выбор», — поделилась Полина Гухман.

Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код»
фото: Пресс-служба проекта «Цифровой код»

«Это объемная работа началась с поездок в исправительные учреждения закрытого типа. Мы провели интервью с более чем 100 подростками, отбывающими наказание по тяжким уголовным статьям. Истории ребят стали основой сценария, а они – главными прототипами героев сериала», — говорит режиссер Александр Люман.

Подготовка к съемочному периоду продолжалась почти год. Во время съемок были сооружены семь сложнотехнических декораций. В том числе погреб, который вместе с детьми-актерами погружался в бассейн на лебедочных механизмах, имитируя затопление. Специально для сцены пожара и разгрома торгового центра был отстроен большой павильон, а массовка состояла из более чем 1000 актеров, среди которых была профессиональная команда каскадеров и пиротехников.

Премьера сериала состоится этой осенью в онлайн-кинотеатре PREMIER. Проект создан при поддержке Института развития интернета.
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Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код» фотографии
Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код» фотографии
Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код» фотографии
Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код» фотографии
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