Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой»

Главная героиня — сотрудница органов опеки Лера Движкова — выросла в детдоме, поэтому по-настоящему неравнодушна к своему делу. Лера непримирима, когда речь идет о родительской безответственности, ее визитов боятся и за глаза называют «выдрой». Лера поддерживает соседскую семью: Риту и ее дочку Алсу. Когда Рита пропадает, Лера воспринимает эту трагедию как личную и предпринимает все, чтобы скорее найти подругу. Она понимает весь ужас восьмилетнего ребенка: когда ей было столько же, мама пропала без вести. Теперь Лера пытается сделать для девочки всё, чтобы спасти ее от детдома. Но она даже не подозревает, насколько далеко заведет ее это стремление и какие опасные тайны ей придется раскрыть.
«Тема сериала «Выдра» мне очень близка! Мария Варденга и Ирина Кам написали отличную историю, она очень подходит телеканалу. Там и интересно, и закручено, и не банально. Это настоящие, подлинные человеческие страдания, и наша главная героиня Лера действительно большая-большая героиня. Она выпускница детского дома, бывшая проститутка, сейчас работает в органах опеки. Подняться с тем ущербом, который наносят родители, бросая детей, отдавая их в детский дом, оставляя наедине с миром, порой враждебным, и вырасти в настоящего человека – подвиг! Он снаружи никому не видим, никто не понимает, просто окружающие особо не задумываются, насколько тяжело брошенному ребенку», — говорит режиссер сериала Екатерина Двигубская.
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