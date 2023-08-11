Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой»

анонс

В актерском составе также Полина Гухман, Максим Карушев и Раиса Рязанова

Кирилл Жандаров вычисляет создателей опасной игры для подростков в сериале «Цифровой код»

Премьера проекта состоится 26 сентября на START

Гера Сандлер встретится с духом предка в комедийном сериале «Бедные Абрамовичи»

За актерские работы отметили Дарью Савельеву и Тимофея Кочнева

«Свет» Антона Коломееца получил главный приз 31-го фестиваля «Окно в Европу»

11 августа

Стартовал прием заявок на участие в актерской лаборатории в рамках фестиваля «Одна шестая»

Смотр пройдет с 15 по 20 сентября в Екатеринбурге