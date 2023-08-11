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Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой»

11 августа
2023 год

Новости кино >>
11 августа 2023
Завершились съемки восьмисерийной детективной мелодрамы «Выдра» с Кристиной Казинской и Максимом Битюковым, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня — сотрудница органов опеки Лера Движкова — выросла в детдоме, поэтому по-настоящему неравнодушна к своему делу. Лера непримирима, когда речь идет о родительской безответственности, ее визитов боятся и за глаза называют «выдрой». Лера поддерживает соседскую семью: Риту и ее дочку Алсу. Когда Рита пропадает, Лера воспринимает эту трагедию как личную и предпринимает все, чтобы скорее найти подругу. Она понимает весь ужас восьмилетнего ребенка: когда ей было столько же, мама пропала без вести. Теперь Лера пытается сделать для девочки всё, чтобы спасти ее от детдома. Но она даже не подозревает, насколько далеко заведет ее это стремление и какие опасные тайны ей придется раскрыть.

В проекте также сыграли Алисия Разумовская, Николай Ковбас, Алексей Степанов, Роман Перелыгин, Константин Майоров, Ярослав Ефременко, Софья Селезнева, Анна Небо и другие.

«Тема сериала «Выдра» мне очень близка! Мария Варденга и Ирина Кам написали отличную историю, она очень подходит телеканалу. Там и интересно, и закручено, и не банально. Это настоящие, подлинные человеческие страдания, и наша главная героиня Лера действительно большая-большая героиня. Она выпускница детского дома, бывшая проститутка, сейчас работает в органах опеки. Подняться с тем ущербом, который наносят родители, бросая детей, отдавая их в детский дом, оставляя наедине с миром, порой враждебным, и вырасти в настоящего человека – подвиг! Он снаружи никому не видим, никто не понимает, просто окружающие особо не задумываются, насколько тяжело брошенному ребенку», — говорит режиссер сериала Екатерина Двигубская.
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№ 1
colybri   12.08.2023 - 01:44
Ого ! Уже сняли сотню мелодрам и ещё продолжают снимать ? Ресурсы у канала "Домашний" неисчерпаемы. Скоро на мировой рекорд пойдут. читать далее>>
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персоны
Максим БитюковМария ВарденгаЕкатерина ДвигубскаяЯрослав ЕфременкоКристина КазинскаяИрина КамНиколай КовбасКонстантин МайоровАнна НебоРоман ПерелыгинАлисия РазумовскаяСофья СелезнёваАлексей Степанов (II)
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фотографии >>
Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой» фотографии
Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой» фотографии
Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой» фотографии
Сотрудницу органов опеки Кристину Казинскую прозвали «Выдрой» фотографии
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