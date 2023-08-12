Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Манга Retropolis ScratchДзинсэй Катаоки («Страна чудес смертников») подходит к концу: последняя глава выйдет в журнале Bessatsu Shounen 8 сентября. Печатная версия «Синей тюрьмы: Блю Лок», напротив, живет, здравствует и только что перемахнула отметку в 27-миллионный тираж. «Магическая битва» красуется новым музыкальным видео: визуальный ряд сопровождает проникновенный трек Give it back от рок-коллектива Cö Shu Nie — эндинг второй половины первого сезона.
Портал Goo провел опрос среди пользователей на тему «Лучшего аниме-опенинга 1990-х» и поделился результатами: в пятерку вошли открывающие темы из «Покемона», «Сейлор Мун», «Мальчика-ниндзя Рантаро» и «Ван-Писа», а на первом месте расположилась — кто бы мог подумать — Cruel Angel’s ThesisЁко Такахаси из «Евангелиона». 7 декабря по «Радости восхождения» выходит первая видеоигра: адвенчура Encouragement of Climb: Next Summit ~Ano Yama ni, Mou Ichido~ готова показать манящие горы всем обладателям Nintendo Switch и Sony PlayStation 4. Полнометражное аниме «Скорбящие дети: Нагико и девушки в черном»Сунао Катабути («В этом уголке мира»), посвященное Киото X века, покажут на Ярмарке манги и аниме в этом городе 16 сентября.
Вот уже больше 50 лет Сёдзо и Инэ живут душа в душу, выращивают яблоки на ферме в Аомори и вспоминают былые годы. Проснувшись одним прекрасным утром, супружеская пара понимает, что они снова молоды, красивы и полны сил.
Манга «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости», написанная и проиллюстрированная Кагири Араидо, впервые была опубликована на страничке автора в интернет-сообществе для художников pixiv в 2019 году. Через год его начали издавать на бумаге — уже после того, как произведение заняло шестое место в списке лучшей веб-манги. Суммарный тираж «Истории о дедушке и бабушке» — миллион экземпляров (включая продажи цифровых копий).
После смерти отца Руи Комада наследует винокурню. Завод давно не приносит прибыли, но девушка полна решимости восстановить бизнес, возродить производство фирменного виски KOMA и наладить семейные отношения.
Человеколюбивая демоница-лиса Тама и её человеческий брат-мизантроп Дзинка Ямато отправляются в путешествие, чтобы сразиться с тьмой и защитить людей от вселенского зла, используя силу «трансформации духа». На пути они встречают странствующего мечника Синсукэ Хёдо. Объединив усилия, воинам предстоит раскрыть зловещий заговор.
Наемный драконоборец Рагна мечтает всю жизнь провести рядом с Леоникой — непревзойденной охотницей на чудовищных ящеров. Однажды ему снится сон, в котором он видит гибель подруги. Чтобы избежать трагического будущего и уничтожить короля драконов, Рагна объединяется с новым таинственным партнером по прозвищу Багровый.
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