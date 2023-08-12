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Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

12 августа
2023 год

Новости кино >>
12 августа 2023
Манга Retropolis Scratch Дзинсэй КатаокиСтрана чудес смертников») подходит к концу: последняя глава выйдет в журнале Bessatsu Shounen 8 сентября. Печатная версия «Синей тюрьмы: Блю Лок», напротив, живет, здравствует и только что перемахнула отметку в 27-миллионный тираж. «Магическая битва» красуется новым музыкальным видео: визуальный ряд сопровождает проникновенный трек Give it back от рок-коллектива Cö Shu Nie — эндинг второй половины первого сезона.


Портал Goo провел опрос среди пользователей на тему «Лучшего аниме-опенинга 1990-х» и поделился результатами: в пятерку вошли открывающие темы из «Покемона», «Сейлор Мун», «Мальчика-ниндзя Рантаро» и «Ван-Писа», а на первом месте расположилась — кто бы мог подумать — Cruel Angel’s Thesis Ёко Такахаси из «Евангелиона». 7 декабря по «Радости восхождения» выходит первая видеоигра: адвенчура Encouragement of Climb: Next Summit ~Ano Yama ni, Mou Ichido~ готова показать манящие горы всем обладателям Nintendo Switch и Sony PlayStation 4. Полнометражное аниме «Скорбящие дети: Нагико и девушки в черном» Сунао КатабутиВ этом уголке мира»), посвященное Киото X века, покажут на Ярмарке манги и аниме в этом городе 16 сентября.

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом мини-сериале про покемонов или перезапуске «Грендайзера»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Чем интересен «Евангелион» (помимо музыкальной темы)
Комедийная веб-манга «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости» получит аниме-адаптацию. Подробности будут чуть позже, а пока можно посмотреть озвученный тизер манги, где за дедушку говорит Синъитиро Мики (Рой Мустанг из «Стального алхимика», Кискэ Урахара из «Блича»), а за бабушку — Мамико Ното (Асура из «Иллюзии рая», Саки Арима из «Твоей апрельской лжи»).


Вот уже больше 50 лет Сёдзо и Инэ живут душа в душу, выращивают яблоки на ферме в Аомори и вспоминают былые годы. Проснувшись одним прекрасным утром, супружеская пара понимает, что они снова молоды, красивы и полны сил.

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Манга «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости», написанная и проиллюстрированная Кагири Араидо, впервые была опубликована на страничке автора в интернет-сообществе для художников pixiv в 2019 году. Через год его начали издавать на бумаге — уже после того, как произведение заняло шестое место в списке лучшей веб-манги. Суммарный тираж «Истории о дедушке и бабушке» — миллион экземпляров (включая продажи цифровых копий).

Читать «Фотоателье» — аниме, в котором вся жизнь пролетает перед глазами
Студия BonesМоб Психо 100», «Великий из бродячих псов») анонсировала четвертый полнометражный фильм во франшизе «Моя геройская академия». Создатель манги Кохэй Хорикоси будет курировать проект и отвечать за дизайн персонажей. Даты релиза, как и других производственных подробностей пока нет, а у нас можно посмотреть тизер на русском языке.


Оригинальная история развернется примерно в то же время, что и события шестого сезона, посвященного жестокой битве между Томурой Сигараки и Дэку.

Читать «Магическая битва» — еще одна популярная сёнэн-франшиза современности
Анимационный фильм «Добро пожаловать на вискарню Комады» от студии P.A. WorksАнгельские ритмы», «Иная»), о котором мы писали в апрельском дайджесте, обзавелся новым трейлером. Готовимся поднять бокалы 10 ноября этого года. Кампай!


После смерти отца Руи Комада наследует винокурню. Завод давно не приносит прибыли, но девушка полна решимости восстановить бизнес, возродить производство фирменного виски KOMA и наладить семейные отношения.

Читать Беззаботное аниме «Кафе “У белого медведя”»
Экранизация манги Сатоси Мидзуками «Ёко из Сэнгоку» выйдет в январе 2024-го. Боевое фэнтази от студии White FoxВрата Штейна», «Сатана на подработке») будет разделено на три кура.


Человеколюбивая демоница-лиса Тама и её человеческий брат-мизантроп Дзинка Ямато отправляются в путешествие, чтобы сразиться с тьмой и защитить людей от вселенского зла, используя силу «трансформации духа». На пути они встречают странствующего мечника Синсукэ Хёдо. Объединив усилия, воинам предстоит раскрыть зловещий заговор.

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Режиссирует приключение Масахиро АидзаваОхотник за душами», «Пингвиний барабан»), сценарий написал Дзюкки ХанадаОпасность в моем сердце», «Комиксистки»), за дизайн персонажей отвечает Ёсукэ ОкудаВ сердце куноити Цубаки», «Садистская смесь»), а музыку сочиняет Эван КоллЕё заветное желание», «Мой счастливый брак»). Голосом Тамы станет Юки Такада (Эльма из «Дракорничной госпожи Кобаяси», Айша Грейрат в «Реинкарнации безработного»), ее сводного брата Дзинку озвучит Сома Сайто (Тадаси Ямагути из «Волейбола!!», Хадзимэ Танака из «Необычного такси»), а сэйю ронина Синсукэ — Рёхэй Кимура (Кохэй Имамура из «Необъятного океана», Рёго Кодзуки из «Психопаспорта»).

Читать «Магия и мускулы» — комедийный сериал, где не все решает волшебство
Студия SILVER LINK.Глухомань», «Марш смерти под рапсодию параллельного мира») поделилась новым трейлером грядущего темного фэнтези «Рагна Багровый». Ролик сопровождает вступительная музыкальная тема ulma sound junction в исполнении ROAR. Первый часовой эпизод покажут 1 октября этого года.


Наемный драконоборец Рагна мечтает всю жизнь провести рядом с Леоникой — непревзойденной охотницей на чудовищных ящеров. Однажды ему снится сон, в котором он видит гибель подруги. Чтобы избежать трагического будущего и уничтожить короля драконов, Рагна объединяется с новым таинственным партнером по прозвищу Багровый.

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Над проектом работают Кэн Такахаси (режиссер эпизодов «Истребителя демонов», «Магическая битва»), сценаристка-певица Хитоми МиэноМемуары Ванитаса», «Побрился. Затем привёл домой старшеклассницу») и чардиз Симпэй Аоки (анимация в «Евангелионе 3.0+1.0»).

Сэйю главных героев:

Рагна — Тиаки Кобаяси (Сёго Такути из «Моего перерождения в слизь»).
Багровый — Аюму Мурасэ (Ирума Судзуки из «Добро пожаловать в ад, Ирума!»).
Леоника — Инори Минасэ (Сёко Макинохара из «Этого глупого свина»).

Читать Кровь и мечты в сериале «Адский рай»
Бонус: фото плюшевого 26-сантиметрового Виглета с официального покемонистого сайта. Все-таки ракурс важнее размера.

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

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Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю фотографии
Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю фотографии
Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю фотографии
Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю фотографии
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