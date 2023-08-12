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Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ

12 августа
2023 год

Новости кино >>
12 августа 2023
В Москве стартовали съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» с Алексеем Воробьевым, Алексеем Гуськовым и Романом Мадяновым, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

«В основу фильма легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы. Из-за Гражданской войны в Югославии национальную сборную дисквалифицировали, а вместо нее на соревнования пригласили Данию. Занявший пост главного тренера Рихард Мёллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин. Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась», — говорит режиссер Виктор Демент.

По сюжету в результате очередной выходки фанатов сборной Англии, которая переросла в многодневные столкновения, руководство европейского футбола дисквалифицирует англичан с Кубка Европы по футболу. Вместо них в финальную стадию выходит сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. Главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин) и его помощник Михалыч (Александр Самойленко) приглашают в расположение сборной футболистов, ставших сегодня «сбитыми летчиками»: нападающие Матвеев (Иван Алексеев) и Санаев (Игорь Сильченко) находятся под следствием за драку, защитник Бушагов (Кирилл Дыцевич) после громкого скандала разводится с женой, которая требует огромные алименты, молодой нападающий Кизяков (Василий Коковин) из-за своего характера сидит на скамейке. Все они потеряли возможность играть, зарабатывать большие деньги, быть кумирами и настоящими звездами. Но план Сорокина – дать им шанс вернуть прежнюю жизнь – не срабатывает: новая сборная никак не может сыграться, каждый футболист преследует свои цели.

В команду возвращается еще одна звезда большого футбола Иванов (Алексей Воробьев). Его дочь Даша (Адель Гудаускас) тяжело болеет, и доктор Буськов Алексей Геннадьевич (Алексей Гуськов), замечает необъяснимую тенденцию – каждый раз, когда сборная выигрывает, состояние девочки улучшается, и наоборот – вследствие проигрыша все жизненные показания падают. Врач советует мужчине вернуться в сборную и сделать так, чтобы все матчи заканчивались победой нашей команды. Узнав о ситуации Иванова, футболисты объединяются и начинают бороться ради маленькой девочки.

Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

«Хотя я много лет занимался футболом профессионально, это первый фильм в моей актерской карьере, где я играю футболиста. И я счастлив принять участие в съемках именно не только потому, что мне очень понравился сценарий, но и потому, что мой рабочий график включил в себя то, что я очень люблю, но на что последние годы у меня просто не хватало времени, – почти ежедневные тренировки по футболу. Играть спортсмена в кино всегда ответственно, особенно капитана сборной России. К счастью, у меня есть опыт ношения капитанской повязки на футбольном поле: подростком я два сезона был капитаном команды, и хоть это было давно, почти в другой жизни, навык быть человеком, который должен вести за собой команду в самые ответственные моменты, у меня сохранился, и сейчас это очень пригождается», — рассказывает Алексей Воробьев.

Кастинг длился около четырех месяцев: выбирали из актеров, студентов театральных училищ, занимавшихся футболом. Прежде чем попасть на актерские пробы, они приходили на футбольное поле, где их оценивали футбольные профи. Например, профессиональный тренер, Владимир Сергеевич Белоусов, бывший игрок и тренер московского «Торпедо», много тренировал за границей, в Алжире и Марокко, поэтому называет актеров, которых утвердили на роль, enfants terribles. По словам режиссера, в этом и заключается особенность актеров-футболистов: они должны оставаться азартными, легкомысленными детьми, и тогда всем будет интересно за ними наблюдать.

В актерский состав также вошли Марина Ворожищева, Люся Чеботина, Валерия Федорович, Марк Румянцев и другие.

Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

«Я специально ездил на тренировочную базу московского «Локомотива» и наблюдал за профессиональными футболистами и их тренировками, чтобы для нашей картины отобрать актеров, которые действительно смогут сыграть игрока сборной России. Те, кто был утвержден на роль сразу, незамедлительно приступали к тренировкам. Например, Кирилл Дыцевич ради роли Бушагова похудел на 10 кг, Иван Алексеев много и долго тренировался, Алексей Воробьев и так в прекрасной физической форме, но он также много тренировался и сейчас находится на ее пике. На каждой четвертой тренировке мы фотографировали актеров с голым торсом, чтобы понять, как изменилась их форма, похудели они, подкачались или подсушились. Они будут в кадре не только в футбольной форме на поле, но и в раздевалках и душе. Правила игры просты – если к моменту съемки актер не в форме, его нет в кадре. Как и в настоящей сборной, у нас 20 актеров-футболистов, каждый должен доказывать, что он по праву занимает место в кадре и играет свою роль – всё, как в профессиональном футболе», – отмечает режиссер Виктор Демент.

Основными локациями в картине станут «ВТБ Арена», тренировочная база ФК «Динамо», «Сапсан Арена» и база Олимпийской сборной в Новогорске. В кадре будут два основных стадиона: стадион «Локомотива» будет показан таким, какой он есть, потому что основное действие разворачивается в Москве, а стадион динамовцев «ВТБ Арена» на пост-продакшне перевоплотится в главный стадион Парижа – Стад-де-Франс, там будут развиваться события Кубка Европы по футболу. Эти сцены будут произведены в формате клипа, за основу которого взяты эпичные фрагменты, знакомые футбольным болельщикам.
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Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ фотографии
Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ фотографии
Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ фотографии
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