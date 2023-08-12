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Дрожжи индустрии: спецпроект Кино-Театр.Ру о кинематографистах, которые возвращаются на «Короче» с новыми проектами

12 августа
2023 год

Новости кино >>
12 августа 2023
XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Кино-Театр.Ру представляет спецпроект, посвященный участникам прошлых смотров, которые представят в этом году свои новые работы.

Дрожжи индустрии: спецпроект Кино-Театр.Ру о кинематографистах, которые возвращаются на «Короче» с новыми проектами

Так, Сергей Анфиногентов, в одиночку создающий анимационные миры, снова в конкурсе – с премьерой фильма «Чудо моего создателя» о роботе, размышляющем о чудесах. Актриса Маша Лобанова, проекты с участием которой стабильно попадают на «Короче», представит свою режиссерскую работу «Совпадение» во внеконкурсной программе. Режиссер Андрей Лукьянов, побывавший на смотре в 2021-м, покажет комедийную короткометражку «Бернаки» о тонкостях агрессивного маркетинга.

С появлением в этом году секции полнометражных дебютов наметилась тенденция, которая, уверены, будет развиваться и дальше – участники конкурса короткого метра возвращаются с дебютами в полном метре: Байбулат Батулла с фильмом «Бери да помни», Ирина Бас с драмой «Летом асфальт теплый». Узнать о новых работах участников и их размышлениях об индустрии можно на странице спецпроекта.

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Бери да помниБернакиЛетом асфальт тёплый

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