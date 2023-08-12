Дрожжи индустрии: спецпроект Кино-Театр.Ру о кинематографистах, которые возвращаются на «Короче» с новыми проектами

XI российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. Кино-Театр.Ру представляет спецпроект
, посвященный участникам прошлых смотров, которые представят в этом году свои новые работы.
Так, Сергей Анфиногентов
, в одиночку создающий анимационные миры, снова в конкурсе – с премьерой фильма «Чудо моего создателя
» о роботе, размышляющем о чудесах. Актриса Маша Лобанова
, проекты с участием которой стабильно попадают на «Короче», представит свою режиссерскую работу «Совпадение
» во внеконкурсной программе. Режиссер Андрей Лукьянов
, побывавший на смотре в 2021-м, покажет комедийную короткометражку «Бернаки
» о тонкостях агрессивного маркетинга.
С появлением в этом году секции полнометражных дебютов наметилась тенденция, которая, уверены, будет развиваться и дальше – участники конкурса короткого метра возвращаются с дебютами в полном метре: Байбулат Батулла
с фильмом «Бери да помни
», Ирина Бас
с драмой «Летом асфальт теплый
». Узнать о новых работах участников и их размышлениях об индустрии можно на странице спецпроекта.
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Как участники «Короче» возвращаются на фестиваль с новыми проектами
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