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Александру Дьяченко предстоит соблюдать «Закон тайги»

12 августа
2023 год

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12 августа 2023

Александр Дьяченко исполнит главную роль в сериале «Закон тайги». О старте съемок проекта сообщает пресс-служба Пятого канала.

Александру Дьяченко предстоит соблюдать «Закон тайги»
фото: Пресс-служба Пятого канала

Главный герой детектива – бывший полковник военной контрразведки Николай Устюжанин, прирожденный оперативник, мастер рукопашного боя и стрельбы. После провала операции его отстраняют от службы до конца расследования. Полковник уверен, что в рядах отдела есть предатель. Чтобы его выманить, он устраивает ловлю на живца: Николай уезжает в глухую деревню и ждет появления «крота», который, по расчетам Устюжанина, непременно решит его убрать. Контрразведчик приезжает к своему бывшему сослуживцу – главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. А заодно, как это принято в отдаленных поселениях, исполняет обязанности лесника, егеря, инспектора рыбнадзора в одном лице. Ему придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти. Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли.

Приезд привлекательного военного не останется незамеченным местными жительницами. Доктор Шишкина всегда готова прийти на помощь ближнему, даже за рамками служебных обязанностей. Капитан юстиции Лидия Видинская ради достижения своей цели может перешагнуть через кого угодно. Когда-то с Шишкиной они были подругами, но потом Лидия попыталась отбить у приятельницы жениха, на этом дружба закончилась. Заметный персонаж – местная бизнесвумен Марина Коновалова. Жесткая и импульсивная, всегда идет напролом, не особо заботясь о последствиях. Вместе с тем она одинока и мечтает о семейном счастье.

Помимо Дьяченко в сериале сыграют Евгения Шахнович, Елена Карпова, Евгений Тележкин, Андрей Мокеев, Богдан Гудыменко и Виталий Такс.

Съемки детектива пройдут в Ленинградской области.
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