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Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»

12 августа
2023 год

Новости кино >>
12 августа 2023

Премьера детективного сериала «Контуженный» с Антоном Батыревым в главной роли состоится 13 августа на Пятом канале. Также в съемках приняли участие актеры Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук. Режиссерское кресло занял Михаил Вассербаум, сообщает пресс-служба телеканала.

Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»
фото: Пресс-служба Первого канала

В центре сюжета – командир СОБРа Дмитрий Чистяков, за плечами которого служба в горячих точках, серьезное ранение головы и контузия. Последствия травмы проявляются в самый неподходящий момент: во время выполнения задания по захвату банды Чистяков теряет сознание. Руководство отправляет главного героя на медкомиссию, где врачи озвучивают офицеру страшный диагноз – аденома гипофиза, отстраняя его от службы минимум на год. Теперь он не имеет права носить оружие, водить автомобиль, вынужден избегать физических нагрузок и постоянно пьет таблетки.

Перейти на «кабинетную» работу майор отказывается. Близкий друг Чистякова, замначальника УМВД Грунин, предлагает товарищу формально занять должность референта в криминальной полиции, а фактически – помогать в расследованиях преступлений. Однако тело Грунина находят с пулей в голове. На первый взгляд смерть друга выглядит как самоубийство. Но Чистяков в это не верит и начинает собственное расследование. На месте гибели он понимает, что вместе с болезнью обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, Чистяков видит чужие воспоминания. Новая работа становится для Чистякова настоящим спасением, но сильно раздражает его жену. Елена уже давно мечтает, что муж найдет себе «тихое» место охранника в банке и начнется их спокойная семейная жизнь. Но такой вариант не по душе Чистякову.

Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Изначально стояла задача написать историю о герое со сверхспособностью. При этом сюжет не должен быть фантастическим, а максимально динамичным и приближенным к жизни. Подобное у меня как раз было в реальной жизни», — говорит сценарист Сергей Кузьминых.

Детектив снят кинокомпанией «Триикс Медиа» в Санкт-Петербурге.
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№ 2
Angelika77   12.08.2023 - 19:02
... хахах. да, умеют удивить. тем, что по кругу одни и те же сюжеты крутятся. с другой стороны почему и не снять. читать далее>>
№ 1
Семён Башилов   12.08.2023 - 17:07
Снова сериал про полицейского со суперспособностями. Где то я уже такой встречал. А есть люди которым подобные сериалы нравятся? Мне в оно время лишь один сериал был по душе это "Нюхач" читать далее>>
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Антон БатыревМихаил ВассербаумСергей КузьминыхКирилл ПолухинДенис СтарковИнна Ярмошук
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Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» фотографии
Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» фотографии
Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» фотографии
Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный» фотографии
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