Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»

анонс

Съемки детективного сериала пройдут в Ленинградской области

Байбулат Батулла, Сергей Анфиногентов, Маша Лобанова, Андрей Лукьянов и Ирина Бас о фестивальной жизни

Дрожжи индустрии: спецпроект Кино-Театр.Ру о кинематографистах, которые возвращаются на «Короче» с новыми проектами

Съемки спортивной драмы «Больше, чем футбол» стартовали в Москве

Алексей Воробьев стал капитаном российской сборной по футболу в новом проекте НТВ

12 августа

Лучшая песня из 90-х по версии японцев: главные новости аниме за неделю

Новая «Моя геройская академия», охота на драконов, омолодившиеся пенсионеры и чудеса на винокурне