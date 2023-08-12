Майор Антон Батырев обретает сверхспособности в детективе «Контуженный»

В центре сюжета – командир СОБРа Дмитрий Чистяков, за плечами которого служба в горячих точках, серьезное ранение головы и контузия. Последствия травмы проявляются в самый неподходящий момент: во время выполнения задания по захвату банды Чистяков теряет сознание. Руководство отправляет главного героя на медкомиссию, где врачи озвучивают офицеру страшный диагноз – аденома гипофиза, отстраняя его от службы минимум на год. Теперь он не имеет права носить оружие, водить автомобиль, вынужден избегать физических нагрузок и постоянно пьет таблетки.
Перейти на «кабинетную» работу майор отказывается. Близкий друг Чистякова, замначальника УМВД Грунин, предлагает товарищу формально занять должность референта в криминальной полиции, а фактически – помогать в расследованиях преступлений. Однако тело Грунина находят с пулей в голове. На первый взгляд смерть друга выглядит как самоубийство. Но Чистяков в это не верит и начинает собственное расследование. На месте гибели он понимает, что вместе с болезнью обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, Чистяков видит чужие воспоминания. Новая работа становится для Чистякова настоящим спасением, но сильно раздражает его жену. Елена уже давно мечтает, что муж найдет себе «тихое» место охранника в банке и начнется их спокойная семейная жизнь. Но такой вариант не по душе Чистякову.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Изначально стояла задача написать историю о герое со сверхспособностью. При этом сюжет не должен быть фантастическим, а максимально динамичным и приближенным к жизни. Подобное у меня как раз было в реальной жизни», — говорит сценарист Сергей Кузьминых.
Детектив снят кинокомпанией «Триикс Медиа» в Санкт-Петербурге.
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