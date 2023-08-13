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Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой»

13 августа
2023 год

Новости кино >>
13 августа 2023
Татьяна Чердынцева, Ирина Бразговка и Максим Линников сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Альберта Барбарича «Нелюбимая невестка», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету у Анны и Сергея прекрасная семья, их сыну Денису восемь лет. Но есть одно «но» – влиятельная мать Сергея, владелица мясокомбината Маргарита Петровна, терпеть не может невестку и мечтает, чтобы ее любимый сын поскорее развелся. Сергей прекращает общение с матерью и отказывается от ее денег и наследства. Он берется за любую работу и бомбит по ночам на такси. От недосыпа и усталости Сергей попадает в аварию и погибает. Убитая горем Маргарита Петровна считает, что в гибели ее сына виновата Анна и теперь она готова пойти на все, чтобы забрать у нее все самое дорогое.

«Моей героине приходится противостоять одному из самых страшных врагов – своей свекрови. Обстоятельства закалили ее и сделали еще сильнее, еще более смелой и решительной. Что самое главное – в этой борьбе она не потеряла свою доброту, умение понимать чужую боль и прощать», — рассказала о своем персонаже Татьяна Чердынцева.
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Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой» фотографии
Татьяна Чердынцева стала «Нелюбимой невесткой» фотографии
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