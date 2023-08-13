Хоррор «Два, три, демон, приди!» обзаведется сиквелом

Австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!
» получит сиквел от студии A24, уверяет THR
.
Режиссерские кресла ленты под англоязычным названием Talk 2 Me займут братья Дэнни
и Майкл Филиппу
, работавшие над первой частью.
Оригинал повествует про остро переживающую самоубийство матери 17-летнюю Мию (Софи Уайлд
), которая ищет утешения у лучшей подруги Джейд (Александра Дженсен
) и ее младшего брата Райли (Джо Берд). Отношения с ними и их мамой (Миранда Отто
) у нее куда ближе и теплее, чем с отцом. Однажды девочки отправляются на вечеринку, где подростки развлекаются тем, что проводят ритуалы с испещренной надписями и рисунками гипсовой рукой. Якобы, если за нее взяться и произнести «Демон, приди!», можно вытащить в наш мир кого-то из умерших – а потом еще и дать ему разрешение ненадолго вселиться в свое тело. «Одержимых» снимают на видео и выкладывают в сеть, что выглядит и весело, и пугающе одновременно – но вроде как безопасно, если соблюдать верный тайминг.
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«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых
Мировая премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс». В российский прокат хоррор вышел 10 августа.
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