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Хоррор «Два, три, демон, приди!» обзаведется сиквелом

13 августа
2023 год

Новости кино >>
13 августа 2023
Австралийский хоррор «Два, три, демон, приди!» получит сиквел от студии A24, уверяет THR.

Хоррор «Два, три, демон, приди!» обзаведется сиквелом
фото: deadline.com

Режиссерские кресла ленты под англоязычным названием Talk 2 Me займут братья Дэнни и Майкл Филиппу, работавшие над первой частью.

Оригинал повествует про остро переживающую самоубийство матери 17-летнюю Мию (Софи Уайлд), которая ищет утешения у лучшей подруги Джейд (Александра Дженсен) и ее младшего брата Райли (Джо Берд). Отношения с ними и их мамой (Миранда Отто) у нее куда ближе и теплее, чем с отцом. Однажды девочки отправляются на вечеринку, где подростки развлекаются тем, что проводят ритуалы с испещренной надписями и рисунками гипсовой рукой. Якобы, если за нее взяться и произнести «Демон, приди!», можно вытащить в наш мир кого-то из умерших – а потом еще и дать ему разрешение ненадолго вселиться в свое тело. «Одержимых» снимают на видео и выкладывают в сеть, что выглядит и весело, и пугающе одновременно – но вроде как безопасно, если соблюдать верный тайминг.

Читать рецензию «Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Мировая премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс». В российский прокат хоррор вышел 10 августа.
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Два, три, демон, приди!

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